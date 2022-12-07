雅虎熱搜2022｜滙控Tesla成最多人關注　「0+3」後港人最想去日本

2022年即將過去，雅虎香港總結過去一年發生的大、小事，並發表2022年「Yahoo全年搜尋人氣榜」，盤點過去一年港人關心的事項。溫多娜就特別抽出一系列與財經有關的「人氣榜」，同讀者們分享。

港股今年經歷大跌市，恒指一度跌穿15000點，一眾藍籌股成港人熱搜對象。滙控（0005）被投資者要求分拆，成為大家關心的焦點；今年5月，包括央視在內的多家內地傳媒指「馬某」涉嫌煸動分裂國家被捕，隨即傳出是阿里爸爸（9988）創辦人馬雲，觸發阿里巴巴與相關科技股被拋售，直到官媒闢謠後才「止血」。

美股方面，Tesla繼續成為市場焦點；第2名的京東、第4名的百度，均為中概股；至於第3位，則是被市場形容產品乏善可陳的蘋果公司。

樓市方面，樓價於年內持續下跌，居屋卻成為一眾準備上車的市民關注對象。房委會將青衣青富苑及柴灣蝶翠苑尚未售出的綠置居單位，向合資格公屋申請者推售，兩個屋苑登上「十大熱搜樓盤」第1及第3位；另一居屋屋苑啟鑽苑亦登上第7位。

因第三期牆身底座混凝土被爆出未符合標準而登上2021年排行榜榜首的新世界（0017）旗下項目柏傲莊，今年微降一級成為第2名，繼續成為本港樓市焦點熱話之一。

青衣青富苑登上「十大熱搜樓盤」第1位。（資料圖片）

東京及大阪成「十大旅遊熱點」

除此之外，「十大熱搜潮語」排行榜當中，政府推出多項「搶人才」措施，似乎引來不少關注。至於港府宣佈放寬外遊回港檢疫措施至「0+3」後，搜尋外遊相關資訊次數急升，令「十大旅遊熱點」成為本年度熱搜排行榜一員。10個上榜搜尋次數最多的城市地區當中，日本憑東京及大阪奪得首兩位之外，其他城市地區包括名古屋、沖繩、北海道亦打入十大，令日本城市攻佔全榜半數；排名第3的泰國曼谷吸引力持續上升，韓國的首爾則排第6的。