Google熱搜財經2022｜虛幣定息超熱門　港股罕見「一股不留」

Google 香港今日公布 2022 年度搜尋榜，搜尋趨勢反映過去一年香港人關心的話題。其中，Google 香港 2022 年度熱搜財經話題的首十位，當中有4個熱搜詞語均與虛擬資產有關！



Google 香港 2022 年度搜尋榜今日新鮮出爐，搜尋趨勢反映過去一年香港人關心的話題，港人繼續關心本地及國際時事，今年上榜的搜尋關鍵字包括「疫苗預約」、「李家超」、「烏克蘭」等。

至於Google 香港 2022 年度熱搜財經話題，首十位之中，有4個熱搜詞語均與虛擬資產有關，例如NFT、Luna、FTX等。即使今年全球虛擬資產幾乎迎來「雷曼時刻」，但港人仍然關心市場發展前景。

另外，亦有3個熱搜字與債券及定期等固定收益資產有關，與去年只有iBond上榜的情況，似乎固定收益資產吸引力大增。與此同時，去年榜上有多隻生科及科網股，今年卻「一股不留」，未見任何一家港股成功上榜。

Google 香港 2022 年度熱搜財經話題首十位：

+ 5

1. 消費券

今年港府派發的一萬元消費券分期發放，其中消費券第二階段5,000元於8月7日起分階段發放。財政司司長陳茂波稱，單計首日已合共有近130億元的消費力注入本地零售及餐飲等市場。

2. NFT

近年來NFT（非同質化代幣）大熱，今年港府和監管機構亦為2022年香港金融科技周發行NFT。而今年較早前，人氣Youtube Channel「試當真」亦推出NFT項目，成為一時佳話。

3. OpenSea

OpenSea是一個總部位於美國紐約市的非同質化代幣（NFT）在線交易市場。今年腦魔（NOMORE）NFT便在OpenSea發行 5,000 個百變造型版本，更邀請各界名人參與項目，當中包括前財政司司長曾俊華。

4. 綠色債券

政府今年2月公布首次發行零售綠色債券，保底息率最少2厘，但最終因疫情嚴重而延後。及後，政府重啟發行零售綠色債券，發行額達150億元，保底息率上調至2.5厘，年期3年，每手1萬元。

不過，與以往iBond發行情況有別，綠債債價早在暗盤已經「破發」，失守發行價100元，並持續低於100元。分析指，很大程度基於綠債保底息2.5厘對比其他投資級別產品回報，吸引力仍然有限。

5. Luna

加密貨幣界公鏈Terra今年5月「爆煲」，其加密幣Terra（LUNA）與「穩定幣」TerraUSD（UST）暴挫。來自韓國的創辦人Do Kwon亦遭韓國檢方發出逮捕令，指對方涉嫌違反《資本市場法》。