經濟高峰論壇｜陶冬：今年中央經濟工作會議　屬十年來最期待

《香港01》經濟高峰論壇2022今日（8日）舉行，以【綠金崛起 生意盎然】為主題。瑞信亞太區私人銀行部大中華區副主席陶冬在「做好頂層設計 盤活投融生態」的主題分享時稱，今年中央經濟會議是十年來最值得期待的，因眼前中國經濟面臨明顯壓力，加上明年是中共領導人換屆正式開展新任期。

所謂「新官上任三把火」，從以往數十年領導人換屆的周期來看，領導上任初期都會訂下很多刺激政策，發力經濟，推動基建等。內地貨幣政策上，他預期雖然不會「大水漫灌」，仍然會推行大規模經濟刺激政策。



勿期望防疫政策一夜間改變

內地日前發布最新優化防疫措施（新十條），陶冬指出，官方並未有提及「全面開放」，因疫情的走勢仍然將會是反覆多變的，市場不應預期內地的防疫政策，會在一夜之間改變，相信未來防疫政策，必然是因地制宜，由各個地方政府主導，根據不同地方的情況，摸著石頭過河。

他又指，隨著中國的防疫政策改變，認為中國經濟在未來12個月仍會充滿挑戰，不過最壞的時間已經過去。中長期看對中國經濟看法樂觀。

在中美角力大趨勢下，他相信中國的科技研發，未來會強調自主自立，政府對科技企業的依賴亦會加重。

陶冬指出，內房的發展必然是高槓桿的行業，因此，一定要依賴內地民眾的消費情緒復甦，內房銷售才可止跌。（視覺中國）

對於內地房地產問題，他指出政府出台了一系列政策後，流動性逐步放鬆，民營企業財政最緊張的時間已經過去。不過，他認為，內地政府會堅持房住不炒，要求房地產去除金融屬性；不過，內房的發展必然是高槓桿的行業，因此，一定要依賴內地民眾的消費情緒復甦，內房銷售才可止跌。

會上問及港股今年曾跌至回歸低位，中國市場是否仍然值得投資。他認為，今年市場有很多不明朗因素，資金最討厭的是不確定性，因而拖累港股急挫。建議不要把短期的股市上落，和長期的經濟走勢掛鉤。因為基金的重心是看回報表現的，當港股低位回升了20-30%後，除了一些受到美國監管的基金以外，總體而言基金都是會重返港股市場的。