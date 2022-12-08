經濟高峰論壇｜于品海：香港的問題是沒變化　要破除既得利益藩籬

《香港01》經濟高峰論壇2022今日（8日）舉行，以【綠金崛起 生意盎然】為主題。《香港01》創辦人于品海致辭時表示，要發展就必須變化，他引用國家主席習近平所指，香港要「破除既得利益藩籬」。于品海又指，若以可持續發展的理念解釋，既得利益變成藩籬，就是「阻住地球轉」！



于品海表示，香港的最大問題就是沒有變化，所以社會不斷積累怨氣及不穩定。他續指，如要由治及興就必須變，首要改變的就是經濟，政府經濟思要發生變化：「香港的既得利益更不要設置藩籬。」他強調，任何人若不想改變，很可能就是既得利益者，亦即是藩籬。



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可持續發展非單指生意源源不斷 而是包括產業的可持續

于品海在《香港01》經濟高峰論壇2022致辭時談及可持續發展的概念。他表示，可持續發展並非只是經濟學議題，更不是單指生意源源不斷，而是包括產業的可持續。他舉例，諾基亞（Nokia）、柯達（Kodak）等企業，其經營者固步自封，令公司被直接淘汰，甚至整個產業被淘汰，因此不可持續的發展，可能是企業或產業的壽終正寢。

于品海：當發展不可持續 其實是指不應該持續

于品海認為，當發展不可持續，其實是指不應該持續，即某種發展方法，未能帶給本身期待的成果，甚至製造災難，例如氣候變化便是災難。

既得利益容易變成藩籬 即「阻住地球轉」

于品海又以可持續發展的概念，理解習近平所指的「破除既得利益藩籬」。他表示，既得利益很容易變成藩籬，即是「阻住地球轉」。他續指，美國擔心中國崛起，將其視作挑戰，但其實這是世界可持續發展的結果，例如在數十年後，印度可能超越中國，因為其人口即將超出中國。他強調，發展必然是可持續的，就如歷史般沒有盡頭；假如不可持續，便是未有發展好。

香港的最大問題是沒有變化 于品海：堅持不變會被除掉

談到香港的最大問題，于品海直指：「就是沒有變化」，因此社不斷積累怨氣，變得不穩定。如要由治及興，他認為必須變化，首要變的是經濟，政府的經濟思想需要變化，香港的既得利益更不要設置藩籬，當中社會及商界都要明白，發展必須變化；任何人若不願改變，很可能就是既得利益，亦即是藩籬。他直言：「如果我們自己堅持不變，遲早會被破除掉」。

于品海又指，中國的成功發展，源於當年鄧小平知道要變；到近年習近平亦提出防止資本無序擴張，即使同樣有人不願改變，構建既得利益藩籬，但習近平為了可持續發展，成功拆了藩籬。他表示，中國一直變化，繼續發展，即使贏得很多第一，但仍然不停下來，繼續發展及變化，亦即是可持續發展。

至於香港如何有自己的新發展理念，他認為視乎港府能否知行合一，找到香港的可持續發展規劃。