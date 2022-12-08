經濟高峰論壇｜李家超：重視綠色經濟　發展不能以破壞生態為代價

《香港01》經濟高峰論壇2022今日（8日）舉行，以【綠金崛起 生意盎然】為主題。特首李家超在開幕致辭強調港府十分重視綠色經濟，以達致可持續發展，在滿足需要同時保護下一代福祉。李家超指，正如國家主席習近平所言「綠水青山就是金山銀山。」實踐證明，經濟發展不能以破壞生態為代價。



李家超又稱，在《施政報告》中提出爭取在2035年前將碳排放總量從2005年水平減半，並邁向2050年前達致碳中和目標，政府未來15至20年間再投入2,400億元推動一系列應對氣候變化工作。綠色債券方面，目標在2021-22年度起的五年內，總發行量比2021-22年度前增加五倍以上。



李家超：破壞力量潛伏 社會要共同維護得來不易穩定局面

《香港01》今年以【綠金崛起 生意盎然】為題舉行經濟高峰論壇2022，邀請政商學界翹楚聚焦討論。李家超在開幕錄影致辭提到，回顧過去一年，香港局面大致保持穩定，市民生活和經濟逐步恢復，社會和經濟開始動起來、活起來，但破壞力量仍然潛伏，未有放棄，尤其是外部勢力，提醒社會各界要保持謹慎和警惕，共同維護這個得來不易的穩定局面，認為先有穩定才有發展，有發展才可讓經濟活起來。

特首李家超12月8日在《香港01》經濟高峰論壇2022開幕致辭強調港府重視綠色經濟，以達致可持續發展，在滿足各種需要與期望的同時，保護下一代福祉。（《香港01》）

引述國家主席習近平講話：綠水青山就是金山銀山

李家超指，港府十分重視「綠色經濟」，他引用國家主席習近平主席所言：「綠水青山就是金山銀山。」實踐證明，經濟發展不能以破壞生態為代價，生態本身就是經濟，保護生態就是發展生產力。

李家超強調，可持續發展對香港而言，代表着在追求經濟富裕、生活改善的同時，減少整體污染和浪費；在滿足我們各種需要與期望的同時，保護下一代的福祉，以及減少對鄰近區域造成環保負擔，協力保護共同擁有的資源。（李澤彤攝）

邁向2050年前達致碳中和目標

李家超強調，可持續發展對香港而言，代表着在追求經濟富裕、生活改善的同時，減少整體污染和浪費；在滿足我們各種需要與期望的同時，保護下一代的福祉，以及減少對鄰近區域造成環保負擔，協力保護共同擁有的資源。

行政長官李家超。（資料圖片）

李家超稱，《施政報告》提出節約能源、推動綠色運輸以及推動全民減廢等減碳行動，以爭取在2035年前將碳排放總量從2005年的水平減半，並邁向2050年前達致碳中和的目標。《施政報告》也就加強應對氣候變化的區域合作，以及發展綠色和可持續金融，提出了具體和具前瞻性的策略，帶領香港邁向碳中和，並為國家的減碳工作作出積極貢獻。

政府爭取在2035年前將碳排放總量從2005年的水平減半，並邁向2050年前達致碳中和的目標。。（資料圖片）

未來15至20年投入2,400億元推動應對氣候變化工作

他續指，「可持續發展委員會」重組為新的「碳中和及可持續發展委員會」，朝着2050年前達致碳中和的目標邁進。政府將在未來15至20年間再投入2,400億元推動一系列應對氣候變化的工作，全方位開創綠色經濟機遇。金融和專業服務可成為綠色和可持續發展的重要引擎，幫助國際資金配對優質的綠色項目。

本港自2019年起發行政府綠色債券，至今共發行合共接近100億美元等值的債券，李家超明言，將擴大政府綠色債券的發行，在2021-22年度起的五年內，總發行量比2021-22年度前增加五倍以上。香港擁有「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，可以成為內地及海外政府和綠色企業的首選融資平台。

政府現正進行的北部都會區和交椅洲人工島規劃及工程研究，已經把碳中和納入為重要研究課。（資料圖片／歐嘉樂攝）

北部都會區和交椅洲人工島研碳中和

在推動綠色經濟上，政府已預留兩億元推出為期三年的綠色和可持續金融培訓先導計劃，並已於今年十月底開始接受合資格培訓及資歷登記的申請。教育局及大學教育資助委員會會繼續鼓勵各大學開辦課程，滿足香港和全球對環保和綠色產業人才的需求。

政府現正進行的北部都會區和交椅洲人工島規劃及工程研究，已經把碳中和納入為重要研究課題，並為構建碳中和社區提出具體建議，例如廣泛應用區域供冷技術以鼓勵全民節能，推動使用電動車，建造完善的行人及單車徑網絡等，增加綠色建築規劃元素，配合智慧城市的概念，為將來入住的居民，提供更優質的居住環境。