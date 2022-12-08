陶冬料中國加大貨幣及財政政策力度　內房前景尚未穩定

中國經濟增長持續放緩，市場擔心未來增長水平難突破5%水平。瑞信亞太區私人銀行部大中華區副主席陶冬出席《香港01》經濟高峰論壇2022後指出，隨著過去急速發展，中國經濟的體量已經好大，相信比起增長目標，中央或更關注民生。



他指，明年兩會提出的經濟增長目標，更多是反映政府對前景的信心及決心，惟受疫情及供應鏈移離中國等因素拖累下，短期內中國經濟面臨大量挑戰，但認為市場不應被短期因素，影響對中國長期的評估，同時亦不要將中國過去的增長速度與現在水平比較。

他估計，面對短期的經濟困難，中國將加大貨幣及財政政策的力度，經濟要急速反彈，就需要更大的推動力，這是不爭的事實，他不預測中國政府何時出招，但如要達到經濟目標，一定要有大更多政策出台。

內房前景未穩定

內房方面，中央連接府招放寬樓市調控措施，不過陶冬認為，內房行業仍未穩定，若果走向穩定，大致要分三個階段，目前僅在第一階段。

他認為，第一步是解決房企現金流問題，目前政策只是舒緩問題，問題仍未解決；之後就要令需求穩住，但政策未見出台，現在是「救急」。他指出，內房屬高槓桿行業，要落實賣房回款的流動，就要提升購房需求。最後是內房要去金融歸屬性，房地產作為投資工具的時代已一去不返，未來要穩定消費，穩定樓市，由水泥經濟走向數字經濟。