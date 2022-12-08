經濟高峰論壇｜黃王慈明：外資流走屬短期調整　籲盡快取消檢疫

《香港01》經濟高峰論壇2022今日（8日）舉行，以【綠金崛起 生意盎然】為主題。香港綠色金融協會副會長、投資基金公會行政總裁黃王慈明在「做好頂層設計 盤活投融生態」的主題分享時稱，從均衡投資組合角度來看，中國股債市場仍是需要部署的，因為其具備長線增長動力是不爭事實。



黃王慈明表示，今年以來中國債券等投資方面，出現外資流走情況，但相信主要為短期調整，以先獲取早年的投資盈利。從均衡投資組合角度來看，中國股債市場仍是需要部署的，因為其具備長線增長動力是不爭事實。

黃王慈明指，作為香港綠色金融協會副會長，在綠色金融方面，本港如何能爭取成為超級聯繫人的角色，包括面對臨近新加坡等地區的競爭，認為首要是在吸納人才方面，必須盡快取消旅遊檢疫措施，這方面新加坡已搶先做好。

同時，隨著國際可持續發展披露準則的推出，香港方面特別是上市公司也應該要盡快先行跟隨，並幫助內地公司跟隨標準作出披露，以方便國際投資者透過互聯互通機制，去作出投資決定。內地不少微觀及宏觀數據未有統一機制，香港可以幫助建立數據庫，令國際投資者更衡量掌握相關投資的風險。