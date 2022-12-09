建銀國際趙文利料明年恒指區間16200至22200點　推薦十大焦點股

建銀國際發表2023年港股市場投資展望，該行預計港股在2023年有望繼續修復，預計恒生指數波動區間介乎16200至22200點；國企指數介乎5700至7800點；恒生科技指數則介乎3200至5300點。



建銀國際證券研究部董事總經理、研究部主管及首席策略師趙文利稱，在美國明年結束加息的預期、疫情退潮復常化、穩增長政策的進一步加碼及前期政策傳導疏通下，加上政策能見度提升及中美關係修復，將會有利明年港股。

趙文利指出，今次是港股處於第十一輪熊市，由高位回落53%，為歷來跌幅中值水平；不過，今輪熊市為期20個月，相比歷史中值13個月更長。

近期強勢非長線基金買貨 料有回吐壓力

近日港股強勢，已逼近兩萬點大關，距離建銀國際預期的區間頂部愈來愈近。趙文利稱，港股在兩萬點水平將有短期波動，市場或有獲利回吐，因為今輪升勢較多是平淡倉所帶動，並非長線基金持續買進。他認為，明年估值有進一步修復的空間，22000點以後的水平，須視乎明年中基本面的改善情況，坦言目前不宜過早判斷。

趙文利預計，明年的低點較大機會在第二季度出現，主要考慮到聯儲局是否在首季完成最後一輪加息，同時經濟衰退會否比預期強烈。另外，傳統上美股5月份比較弱，從估值上美股下調風險亦較多，可能在第一季末至第二季初開始回落，屆時或拖累港股表現。

薦2023年十大港焦點港股

投資建議方面，建銀國際認為要逢低布局，關注成長質量與低波動因子，總體超配周期股及科技成長股，自下而上精選業績能見度高的科技龍頭和地產行業整合的受益者。同時要留意估值低企且股息回報不俗的「中字頭」國企股，將會有重估空間。另外，隨著疫情緩解乃及防控政策動態優化，本地及中資出行股及消費股有修後機會。

建銀國際列出2023年十大焦點港股，其中包括京東（9618）、美團（3690）、康方生物（9926）、華晨中國（1114）、安踏體育（2020）、華潤啤酒（0291）、綠城中國（3900）、中國平安（2318）、信義光能（0968）、敏華控股（1999）。