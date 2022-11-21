洪灝：周期性和成長型板塊前景向好　恒指16000至23000點區間上落

對沖基金GROW思睿首席經濟學家洪灝發表報告，預計市場漸進傾向於周期性、成長型板塊，預計上證指數曲折交易於約3000點至3500點，而恒生指數約16000點至23000點。



報告提到，該行的基準情景是，中國將一波三折、循序漸進地重啟，中國房地產行業將在政策支持下緩慢復甦，而美國將在2023年步入衰退。如這三項不確定因素中任何一項好於基準情景，譬如重啟加速、房地產市場迅速恢復抑或美國經濟避免衰退，將有力提振基準情景下的投資收益。

中國重新審視防疫政策；「雙循環」的驅動雙輪力有不逮。中國調適防疫政策之際，正值出口增速29個月以來首現負增長、社零增速由正轉負的關口，二項數據均劍指國內外需求的同步消退。然而，在岸市場卻從2020年3月時疫情爆發之初的低點附近展開反彈，銳不可當。

洪灝指出，中國的經濟短周期接近拐點，但房地產復甦非一日之功。以房地產投資周期衡量的經濟短周期，正接近其轉折點，但處於拐點的短周期仍需一劑催化因素，以助未來一年開啟新一輪周期。

他認為，當下的情況與2014年初有諸多相似之處。譬如，這兩個時期都見證美聯儲大刀闊斧收緊貨幣政策，以及中國房地產市場的趔趄前行，而決策層最終伸出援手。這兩個時期的市場走勢亦重規疊矩。譬如，上證在2014年的前幾個月間進退維谷。

與此同時，美國經濟短周期正從峰值回落，但尚未能恰如其分地反映美國經濟所面臨的衰退風險。由於中美經濟東鳴西應，交錯相依，美國的宏觀波動性將通過匯率、大宗、股票和債券外溢至中國乃至全球市場。

成長型板塊前景向好 史詩級波動已見底

中國的利潤率周期正再度擴張，這預示著周期性和成長型板塊相對於防禦性和價值型板塊的表現前景向好。隨著中國重啟和房地產恢復元氣，對周期性板塊的需求理應有所改善，增長也將受益。

報告總結提到，風險因素在於中國繼續延緩重啟，房地產持續低迷，而美國如期陷入衰退，三重衝擊同時發生將招致近似2022年所經歷的一類風險情景。但該行認為，今年的史詩級波動表明，市場應已見證上證以及恒指在本輪周期的最低位之一。