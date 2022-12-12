幣安據報曾就洗錢案認罪協議　與美國司法部進行商討

美國司法部內部據報就有關是否針對幣安作出起訴一事，存有爭議。據《路透》引述4名消息人士指出，當局就有關幣安或涉刑事調查的結論或會延後；又引述消息人士指出，幣安代表律師曾與當局會面，並曾就洗錢案達成認罪協議而進行討論。



報道引述消息人士指出，當局自2018年起已就幣安是否遵守美國反洗錢法案進行調查。其中2名消息人士又指出，近半聯邦檢察官亦有參與案件，並相信當局已獲得的證據足以對幣安，及包括創辦人趙長鵬等該交易所多名高層，作出更為主動的行動及作出刑事訴訟。另引述消息人士指出，當局或需要更多時間以檢視證據。

報道亦引述3名消息人士指出，當局或會擱置對幣安的行動。

報道又指出代表幣安的美國律師行曾與司法部官員會面。幣安一方指出若當局進行刑事訴訟，或會對虛擬貨幣市場帶來打擊。報道亦引述3名消息人士指出，雙方討論內部包括潛在認罪協議。

報道引述幣安的發言人指出，有關該交易所與美國司法部門之間的工作，並無內裡訊息，又認為由該交易所作出評論並非適合。

當局從涉嫌洗錢等層面對幣安進行調查

報道亦引述4名消息人士指出，目前當局從非持情況下牌資金轉移﹑涉嫌洗黑錢及違返制裁等層面進行調查，惟尚未就最終訴作出結論，又指出縱使有部份檢察官認為趙長鵬及部份公司高層，需要被調查。

報道指出最終當局會導幣安及其高層作出起訴﹑達成協議或在不採取行動下結案。