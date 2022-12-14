恒指兩萬點屬「基本盤」！　大行明年投資展望比併　一因素觸寒冬

港股今年走過一場腥風血雨，一度跌穿一萬五大關，創2009年金融海嘯後新低。不過臨近年底，卻見咸魚翻生，恒指在上月低位反彈4000點，破下超過20年以來最大升幅，昂步重上19000點樓上。



港股升勢到底僅是年底「粉飾櫥窗」的短暫浪；抑或是醞釀「由熊入牛」的上升格局?下文綜合近十間大行及券商對來年的港股展望，以及行業分析。大行共識估計，恒指收復二萬大關屬「基本盤」，不過能否再上一層樓，關鍵落在中國復甦能力之上，提醒內地確診數字料在未來數月急升，對消費和產業供應鏈構成風險。重磅股中，近期從低位反彈60%的藍籌騰訊（0700），獲多間券商評為首選。



滙豐私銀及大和最樂觀 恒指料劍指二萬二

大摩、滙豐等近十間投資大行，集中在年底發表明年投資展望。對於恒指年底低位反彈4000點，投行歸因於中國正逐步放寬防疫政策，市場憧憬全球第二大經濟體重開，將帶旺全球實體經濟和股市。此外，美國連續四次加息0.75厘後，已經走入加息周期尾聲，未來加息步伐將日漸放慢，亦成港股反彈動力。

對於恒指「具體」指數走勢，大行共識認為恒指收復二萬大關屬「基本盤」。當中以滙豐私銀及大和的看法最為樂觀，看好恒指勢闖二萬二樓上。

美國連續四次加息0.75厘後，已走入加息周期尾聲，未來加息步伐將日漸放慢，成港股反彈動力。（資料圖片）

為統一比較，以下集中按基本情景計算。匯豐環球私人銀行指，受惠內地及香港經濟重啟，加上市場估值偏低，恒指明年底將升至22,470點。當中，對本港經濟的反彈力度，亦抱有厚望，估計本港經濟擺脫今年倒退約3.1%的頹勢，至明年可望恢復增長至3.5%。

大和預計明年恒指基本情景見為22,500點（相當於市盈率8.3倍），最壞情況亦有21,000點，左右股市表現的主要因素分別為內地防疫政策和美元去向。

滙豐環球私人銀行對本港經濟的反彈力度，亦抱有厚望，估計本港經濟擺脫今年倒退約3.1%的頹勢，明年可望恢復增長至3.5%。（資料圖片）

大摩一個月內 兩度調高恒指目標

每次吹奏「摩笛」都獲市場熱議的大摩，繼11月中轉軚看好中港股市後，不足1個月兩度調升中港股市指數目標。最新預測，假設在基礎情景下，恒指明年底將可升至21,200點。同時，是近兩年來首次上調中國市場（MSCI中國指數）評級至「增持」。

當然市場也非一面倒樂觀，信安香港對明年港股的展望，並非其他大行進取，料明年首季恒指波幅將介乎17500至20000點。

背後理據在於，部分影響環球經濟及投資市場的風險因素仍未解決，例如新冠肺炎疫情及俄烏戰爭等，這些因素有機會在2023年繼續拖累環球經濟。同時，環球央行的緊縮貨幣政策效用，將會逐步呈現，多個成熟市場經濟有機會步入衰退，會限制經濟及股市反彈力度。

大摩一個月內兩度調高恒指目標。（資料圖片）

對中國經濟的展望，投資界存分岐。信安香港認為，若中國放寬防疫清零限制，經濟加快復蘇，或有機會拉高中國國內及亞洲區內通脹。不過，礙於成熟市場經濟走勢相對悲觀，中國市場對全球通脹走勢的影響或相對有限。整體2023年，中國經濟增速或較2022年改善，惟幅度未必太過顯著，明年中國經濟增長或介乎4%至5%。

相較之下，對港股看法「最牛」的滙豐私銀，則預期中國經濟明年升幅會較強勁，估計GDP增長可望加快至5.2%。至於通脹則維持在3%以下。

中國復甦非一帆風順 A股年初或先入「寒冬」

此外，對於中國經濟及疫情發展，有投行提醒，指內地逐步放寬疫情管控措施，確診數字將在未來數月急升，對消費和產業供應鏈構成風險。

對於中國經濟及疫情發展，有投行提醒，指出內地逐步放寬疫情管控措施，確診數字將在未來數月急升，對消費和產業供應鏈構成風險。（資料圖片）

大和指出，中國股市在明年下半年迎來全面復甦前，年初恐會陷入另一個「寒冬」，中國在病例激增下，將會經歷艱難的「過渡期」，並擾亂消費和產業供應鏈。同時，預期美元強勢短綫持續，令外資會否回流至港股存疑。因此，大和相信，未來12個月中國股市將呈「N型格局」，料A股及港股在明年首季末或次季出現「二次見底」，並到下半年恢復上升趨勢。

科網股獲評明年買入股 騰訊低位彈逾60%

在選股方面，投行各有心水，當中可歸納出復甦受惠股以及增長股。同時估值急挫至歷史低位的科網股，亦有反彈潛力。

大和的明年4大首選股中，有一半皆是中資科網股，看好的是騰訊控股（0700）及美團（3690）。（資料圖片）

對於科技股，大和的明年4大首選股中，有一半皆是中資科網股，看好的是騰訊控股及美團（3690）。野村指出，內地調整部分防疫措施，推動互聯網企業表現強勁反彈，自10月底以來恒生科技指數累計上升約56%，跑嬴同期恒指表現（上升約31%）。行業中看好美團、京東及騰訊，均予「買入」評級。

法巴建議買入互聯網、電商、電動車電池等股份，如騰訊、百度（9888）、寧德時代等。摩根資產管理看好疫情管控放寬的消費股，旅行相關股，電動車產業股份，新能源股份以及中資科網股，相信中資科網股盈利，有機會跟隨整體經濟見底回升。

股價走勢上，騰訊在年底重上300元大關，創逾三個月新高，自10月25日見底以來，累計漲幅達60%，最新總市值重返3萬億港元。

四大投資主題 經濟衰退竟榜上有名！

此外，投資主題方面，凱基亞洲提出四大主題：社會復常刺激內需、政策鬆綁估值修復、能源安全、經濟衰退。

該行提出9隻焦點股，分別為華潤啤酒（0291）、友邦（1299）、中廣核電力（1816）、中國中免（1880）、太古A（0019）、中銀香港（2388）、京東（9618）、東方電氣（1072）、中國電信（0728）。