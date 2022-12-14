FTX聽證會｜新CEO：領導層無能欠見識致敗　挪用客戶資產是貪污

美國國會12月13日就加密貨幣交易所FTX破產召開聽證會，FTX新任行政總裁雷伊（John Ray）現身作供。他形容，差劣的管理模式和毫無經驗的領導人是FTX崩落的主因，又稱FTX挪用客戶資產的手法有如「舊式貪污」。



雷伊表示，「FTX集團衰敗，看來是由於公司的核心控制落入了一小群嚴重缺乏經驗和沒有見識的人」，他從未遇過一家公司的紀錄保留得如此缺乏。他還透露，FTX只採用中小企使用的軟件Quickbooks進行簿記，以及使用Slack的訊息批出單據，令他感到驚訝。

被問及為何他認為FTX的審計財務文件不可靠時，雷伊回答：「我們丟失了客戶的80億美元，因此從定義來說，我不會相信這機構內任何一頁文件。」他又指，FTX客戶的資產與另一間加密貨幣交易公司Alameda Research，被用於炒孖展，導致嚴重損失，形容手法為「舊式貪污」。

雷伊提及整理公司資產的工作，指需要多個星期、以至多個月時間才可取得公司所有資產，警告這會是漫長的過程，最終或不能取回所有損失。FTX未來將出售不在破產程序中的加密貨幣衍生工具交易所LedgerX。

FTX創辦人「薯條哥」前一日被捕，料會引渡回美國面臨訴訟。雷伊表示，他會與政府機構合作提交資料，並指他已分享了部份內部調查的結果。