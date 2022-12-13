FTX創辦人「薯條哥」在巴哈馬被捕　料引渡至美國

巴哈馬（Bahamas）司法部12月12日表示，按照美國檢察部門要求，警方在當地拘捕早前申請破產保護的全球第二大加密貨幣交易平台FTX創辦人的Sam Bankman-Fried（SBF，綽號薯條哥）。



路透社報道，巴哈馬總檢察長辦公室表示收到正式起訴「薯條哥」的文件後，決定採取拘捕行動，預計他會被引渡到美國。

美國曼哈頓（Manhattan）檢察官辦公室證實「薯條哥」被捕消息，但拒絕透露拘捕原因，只表示會在稍後時間公開起訴內容。《紐約時報》（New York Times）引述消息人士指，「薯條哥」被控電訊欺詐（wire fraud）、串謀電訊欺詐（wire fraud conspiracy）、證券欺詐 （Securities fraud）、串謀證券欺詐（Securities fraud conspiracy）及洗黑錢（money landering）罪。

美國證券交易委員會（SEC）同日表示另外起訴「薯條哥」多項違反證券法罪名，有關內容會於13日公布。

而在「薯條哥」被捕前，他原定需要向美國眾議院金融機構委員會（House Financial Services Committee）作供，並在日前稱自己沒有故意濫用客戶資金，認為公司的數百萬客戶最終可以獲得全數款項。