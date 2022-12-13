FTX創辦人「薯條哥」　因涉欺詐遭美SEC起訴

由有「薯條哥」之稱的Sam Bankman-Fried（SBF）創立的加密貨幣交易所FTX，於上月在美國申請破產保護。至周一（12日）Sam Bankman-Fried於巴哈馬被捕，更有機會被引渡至美國。美國證券交易委員會（SEC）於周二（13日）發公告，指出對Sam Bankman-Fried提出訴訟，指控對方透過FTX策劃欺詐行為，並違反證券交易法中的反欺詐規定，將對其違法行為與涉嫌的個人及實體進行調查。



根據欲告SEC指出Sam Bankman-Fried多年來策劃欺詐。自2019年5月透過股權融資籌集逾18億美元，其中約90名美國投資者投放11億美元。Sam Bankman-Fried向投資者陳述時，涉嫌虛擬將FTX描述為一個安全負責的平台。

SEC主席根斯勒於公告內指出，Sam Bankman-Fried在欺騙基礎上建造一座紙牌屋，同時告訴投資者這為加密貨幣中最安全的建築之一；又指出Sam Bankman-Fried涉嫌是對加密平台的警告，他們需要遵守美國法律。

擬禁止SBF擔任董事

SEC的指控包括對Sam Bankman-Fried的禁令，禁止對方參與任何證券發行﹑購買﹑合約或出售。除其本人賬戶外，沒收其不法所得﹑民事處罰﹑終身禁止擔任主管及董事會成員。

此外紐約南區檢察官辦公室及美國商品期貨交易委員會（CFTC）今日宣布，對Sam Bankman-Fried提出指控。