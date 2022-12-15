加息｜四大行宣布加P　年內第三次　加幅0.25厘

美國宣布加息0.5厘，繼滙豐後，其他大行也在日內跟隨今年內第三次上調最優惠利率（P）。渣打宣佈，由12月19日 （星期一） 起，最優惠貸款利率將上調0.25厘，由年息5.625厘，調升至年息5.875厘，中銀香港也宣佈，自 19 日(星期一)起，該行P由 5.375 厘調整至 5.625 厘，加幅為0.25厘，加息幅度均同滙豐看齊。

恒生銀行也將上調P，由5.375%上調至5.625%，加幅同樣為25點子。該調整將於2022年12月16日起生效。恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵表示，在綜合考慮不同市場因素，包括宏觀經濟狀況、資金成本、現時拆息水平及香港銀行體系結餘後，決定上調最優惠利率。

星展銀行跟隨大行加P0.25厘

中小行方面也開始陸續跟隨，當中星展香港將由12月16日(星期五)起，上調P0.25厘，由年利率5.625厘調高至5.875厘。另有關上調港元活期存款利率，將於稍後公佈。

恒生銀行並上調港元儲蓄存款年利率,戶口結餘達5,000港元或以上的儲蓄存款年利率，由0.375%上調至0.625%。倘綜合戶口之「全面理財總值」達港幣100萬元或以上，其綜合港元儲蓄戶口存款結餘可享的額外年利率則維持不變，為0.001%。

同時，渣打港元儲蓄戶口利率亦會由年息0.375厘上調至年息 0.625厘。中銀香港的港元活期儲蓄存款利率也由年利率 0.375 厘調整至 0.625 厘，該行並推出優惠計劃，若活期儲蓄存款每日戶口結餘在港幣 100萬元或以上，將可享有額外年利率 0.001%。

至於滙豐今天宣布，由12月16日起，上調港元最優惠利率0.25點子，由年利率5.375厘調高至5.625厘。同時，滙豐給予港元儲蓄存款戶口的利率亦調高25點子。