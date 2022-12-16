南方東英推全港首批虛幣ETF　王卓峯：產品以至交易所均受監管

港府今年10月底發表虛擬資產市場發展政策宣言，兩個月後，今天有首批虛擬資產ETF上市。南方東英旗下南方東英比特幣期貨ETF（3066）及南方東英以太幣期貨 ETF（3068） 今日正式上市，每基金單位定價為7.8港元，入場費約780港元。



南方東英比特幣期貨ETF（3066）及南方東英以太幣期貨 ETF（3068）每手交易為100股，分別獲得5,889萬美元和1,974萬美元的初始投資。

南方東英銷售部主管（香港及東南亞）高級執行董事王卓峯稱，虛擬資產已經成為一個不容忽視的資產類別，並具有進一步增長的巨大潛力。比特幣和以太幣是目前市場上最具代表性的加密資產，分別佔據了虛擬資產總市值的39%和17%，故兩隻ETF均滿足不同客戶的需求。

產品以至交易所均受監管

王卓峯指出，透過ETF投資虛擬資產，可以讓本地投資者更方便快捷地交易之外，始終監管比較嚴謹，由港交所以至兩隻ETF產品本身均受條例監管，而且託管人及過戶處同屬大型機構，而ETF的底層資產是交易芝加哥商品交易所（CME）虛擬資產期貨，同樣是受監管的標準化合約。

王補充，相比其他不受監管的虛擬資產交易所，兩隻ETF風險絕對較低。不過，他亦承認ETF存在一定缺點，始終香港股票市場並非24小時交易，而比特幣及以太幣本身卻是無休止交易，只能在期貨市場反映。

今年加密貨幣市場連番出現重大危機，先有LUNA幣爆煲，後有全球第二大加密貨幣交易平台FTX破產，令一眾加密貨幣價格一沉不起，氣氛相對悲觀。如今在港推出首批虛擬資產ETF，王卓峯反認為時機合適，正因為近期出現較多未受監管的交易所的負面消息，料有助吸引一些資金希望透過受監管的渠道，去投資虛擬資產期貨產品。

全球第二大加密貨幣交易所FTX在11月11日申請破產。（Getty Images）

相關資產波動性極高 留意「清零」風險

產品受託人及過戶處均為滙豐機構信託服務。滙豐證券服務常務董事兼亞太、中東、北非及土耳其地區主管孟聖斐（Rafael Moral Santiago） 表示，滙豐很高興能為該期貨ETF提供受託人服務，配合虛擬資產在逐漸融入主流金融體系，及受到妥善的監管下的產品創新。

不過，儘管產品受條例嚴密監管，但虛擬資產性質相對高風險，南方東英亦提醒投資者可能面對極高波動性、槓桿、高轉倉成本及保金風險，對應的相關資產可在短期內大幅度下降，甚至有機會於一天內損失其投資的全部本金，下跌至零。