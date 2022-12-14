01獨家｜AAX倒閉內幕　主腦失聯券商斷資金鏈　牽涉其他虛幣平台

全球第二大虛擬貨幣交易平台FTX申請破產保護引發倒閉潮，本港交易平台AAX上月中突然倒閉，高層跳船，員工遭遣散，投資者無法提取存資產，網上苦主群組已有數千人，有聲稱損失過百萬，估計牽涉總金額過億元。

AAX幕後主腦蘇偉毅（Victor Su），亦擔任本港另一券商的股東兼董事，該公司CEO承認，蘇偉毅失聯，或致擠提和資金鏈斷裂，公司面對經營困難。

AAX的高層亦與一間本港和一間新加坡的虛幣平台有關聯，但兩間公司都開腔否認。



本港創立的虛擬貨幣交易平台AAX，11月12日起宣布「系統維護」，散戶至今未能登入提取資產。（AAX網站截圖）

11月中「維修」 員工在家工作兩周後無法登入系統

AAX是本港虛擬貨幣交易所，2018年創立，AAX為「Atom Asset Exchange」（原子資產交易所）之意。11月13日AAX發通告稱要「系統維護」無法交易，員工被通知即日起在家工作，但到11月28日，員工無法再登入公司系統和電郵，才知道公司「出事」。

有員工指，公司部份高層在12月初，透過telegram群組向員工發出遣散通知，承認資產被鎖無法提取，又指會維權，並「希望老闆有良心清算乾淨一點」。有員工表示，已收到11月薪金，但部份本港和海外員工，以AAX平台及虛擬貨幣出糧，損失慘重。

Ben Castlin（左）11月初以AAX副總裁身份，出席香港金融科技周。AAX倒閉後，他公開表示已辭職。（AAX facebook）

港、台苦主數千 估計涉款過億

而公司副總裁Ben Castlin亦在Twitter上稱已辭職，聲稱曾經為社群努力爭取，但沒有任何一項被公司接受，又稱目前交易所不復存在，品牌信任已蕩然無存。

《香港01》接觸到多名在香港和台灣的苦主，稱AAX以高息吸引存放美元等值穩定虛擬貨幣「USDT」，年息高達80%，但目前無法提取所有資產。他們組成的網上苦主群組，有超過2,000人，不少人表示損失幾萬至幾百萬港元，估計過億港元資產被凍結。

記者就事件向AAX官方電郵發信查詢，惟該郵箱已無法接收郵件。

AAX的老闆為蘇偉毅（SU Weiyi），英文名為Victor，在香港、台灣、新加坡和多個離岸島國開設公司，較少出席公開活動。（受訪者提供）

幕後老闆持中國護照、香港身份證 多地設公司

《香港01》調查發現，AAX股權複雜，高層與香港、新加坡的其他虛擬貨幣、加密貨幣平台有關聯，更牽連的本港的證券公司。

AAX的老闆為蘇偉毅（SU Weiyi），英文名為Victor，1985年在福建出生，持有中國護照和香港身份證，在香港、台灣、內地、新加坡和多個離岸島國開設多間公司。

Qumulate辦公室已人去樓空，大門緊鎖 。（香港01記者攝）

香港以兩間不同公司名義營運及招聘

AAX以非洲島國塞舌爾註冊的「AAX Limited」，與客戶簽署交易協議，而在香港，部份業務則以本港註冊的「原子國際科技有限公司」（Atom International Technology Limited）、「Qumulate Limited」名義招聘和營運。

「原子國際科技」唯一股東兼董事為蘇偉毅，陳振雄是前董事；「Qumulate」董事兼股東，為AAX前副總裁Ben Castlin。

上述三間公司，均在北角友邦廣場辦公，記者到現場看到有「Atom」和「Qumulate」的標誌，但辦公室大門緊鎖，人去樓空，同層其他公司的職員指，11月中之後，就無再看到有員工上班。

Atom公司僅有細小標誌識別，與Qumulate相鄰，大門緊閉。（香港01記者攝）

未辭AAX關聯公司董事 前CEO任另一交易平台董事

本港註冊的「AAX Technology Limited」，母公司為開曼群島註冊的「Atom Holdings」，蘇偉毅是前股東和董事，現時董事為陳振雄（CHAN Chun Hung）。

AAX前任CEO陳振雄（Thor Chan），聲稱2021年中已辭任AAX所有職務，但目前仍擔任AAX Technology的董事，他表示是忘記辦理辭職手續。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

陳振雄常以「Thor Chan」之名接受訪問，是AAX的創辦人兼前CEO。陳仍擔任本港另一間虛擬貨幣交易所「Hong Kong BGE Limited」的董事。BGE為上市公司「HKE Holdings」（1726）的子公司，根據HKE網站介紹，BGE「正在開發一個全球金融科技平台，旨在為多種資產類别，特别是虛擬資產和股票提供交易平台」。

HKE的執行董事兼主席，是特首選委、九龍社團聯會首席會長連浩民。

陳振雄擔任本港另一間虛擬貨幣交易所「Hong Kong BGE Limited」的董事。BGE為上市公司「HKE Holdings」（1726）的子公司。（香港01記者攝）

堅稱BGE與AAX無關聯：忘記辭職

陳振雄接受《香港01》查詢時稱，早於一年多前已經辭任AAX的所有職務，但手續問題，忘記辭任「AAX Techonology」的董事，或忘記將此公司解散，此公司無實際營運，「當時與公司（AAX）說辭任所有公司的董事，其他都辭職了，這一間公司還在這裏，現在要交給律師處理。這間公司沒聘請任何人、沒有營運紀錄、沒有交易。」

陳振雄強調，對於AAX倒閉事件並不知情，目前擔任董事的BGE，與AAX無任何關聯，而BGE正向證監會申請虛擬貨幣交易所監管牌照，但不便透露申請進度。

維高資本董事、股東兼CEO梁浩明強調AAX與維高無關聯，但他承認，AAX出事後已無法聯絡蘇偉毅。（香港01記者攝）

大老闆任本港券商董事 失聯或致資金鏈斷裂

AAX大老闆蘇偉毅，在香港亦設有「維高資本有限公司」（Vico Capital Limited），該公司原名為「原子國際投資有限公司」（Atom International Investment Limited），蘇偉毅是最大股東兼董事。

維高資本的業務包括證券、私募股權、資產管理等，持有香港證監會發出的1號（證券交易）、4號（就證券提供意見）、9號（資產管理）牌照。

維高資本董事、股東兼CEO梁浩明對《香港01》記者表示，知悉近期AAX倒閉事件，強調AAX與維高無關聯，但他承認，AAX出事後，已無法聯絡蘇偉毅，「這裏的經營我都要靠他們的資金，現在他們又失聯，這裏可能又不能繼續經營下去。」他又表示，事件令維高有擠提風險，「這件事對我們影響很大，有些客要提錢和股票，對我們公司失去信心。可能我們都會面對經營困難。」

AAX的首席戰略官石樂琦（Kiana），是新加坡虛擬貨幣交易所「Digifinex」的創辦人之一，並擔任Digifinex香港關聯公司董事。（網上圖片）

另一高層為新加坡Digifinex創辦人兼關聯公司董事

AAX的首席戰略官（Chief Strategy Officer）石樂琦（SHEK Lok Kei），英文名為Kiana，同時在新加坡虛擬貨幣交易所「Digifinex」擔任要職，是新加坡註冊公司「Digifinex Foundation Ltd」的董事，以及香港註冊公司「DGFX HK Limited」的董事，後者的母公司為開曼群島註冊的「Digifinex Global Limited」。

Digifinex發聲明，表示與AAX無任何關聯，石樂琦因為個人原因已於2021年初從DigiFinex退出公司日常具體管理事務。

新加坡虛擬貨幣交易所Digifinex創辦人兼關聯公司董事石樂琦，是AAX的高層。（Digifinex網站截圖）

證監會：AAX無獲發牌

財經事務及庫務局指，AAX並不是獲證監會發牌的虛擬資產交易所。證監會呼籲投資者注意，若該等平台與香港並無任何連繫，證監會對它們未必有監管權力。