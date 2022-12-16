GUM：11月強積金成員轉守為攻　近30億元流入美股及港股基金

強積金今年首10個月表現強差人意，但11月隨著股票市場反彈而表現有所改善。GUM數據顯示，11月強積金成員投資取態轉守為攻，主要把資金從固定收益基金（約27億港元）轉移至股票基金（約31億港元），當中淨資金流入至美國股票基金近16億港元，淨流入香港股票基金的資金亦有約12億港元。



資料來源：GUM

市場佔有率方面，業界龍頭依次為宏利（27.2%）、滙豐（17.7%）及永明（11.1%）。於過去12個月，宏利（+0.39%）錄得最多市場佔有率增幅，相反信安（-0.16%）的市場佔有率則下滑最多。

宏利仍為市場龍頭並錄市佔率最多增幅

年初至今十大表現最佳成份基金，全部為保守基金或保證基金，但錄得回報均低於0.5%。當中排名前三名的依次為友邦強積金優選計劃強積金保守基金、宏利環球精選（強積金）計劃宏利MPF保守基金，以及信安強積金800系列信安資本保證基金，回報分別為0.4%、0.3%及0.3%。

資料來源：GUM

至於十大表現最差成份基金，則主要為股票類基金，全部錄得負回報約30%。排名第一的為我的強積金計劃我的中國股票基金，年初至今錄得負回報32.3%，其次為萬全強制性公積金計劃美國股票基金，以及萬全強制性公積金計劃大中華股票基金，分別錄得負回報32.2%及31.5%。

資料來源：GUM

十大最差表現基金主要為股票基金

GUM數據顯示，11月最多資金流入美國股票基金達15.81億元，香港股票基金也有12.29億元資金流入，其次為未分類混合資產基金、環球股票基金，以及預設投資策略（核心累積基金）。由年初至今來看，香港股票基金錄得高達83.97億元資金流入。

資金流出方面，強積金保守基金在11月錄得14.76億元資金流出，其次為保證基金，有12.5億元資金流出。但事實上，有年初至今，有高達48.68億元資金流入保守基金。

GUM執行董事王玉麟表示，隨著美聯儲暗示加息步伐將放緩，中港兩地放寛防疫限制，成員投資取態變得進取，建議成員應去了解所選計劃的強積金投資表現及其的投資目標，是否符合自己的退休計劃。如有疑問，建議成員可和強積金投資專家了解適合自己的投資部署。