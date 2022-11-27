股市受挫強積金恐縮水　積金局：長線投資不宜短炒角度看待

強積金涉及460萬名計劃成員和33萬名僱主，惟近年港股受挫，市民強積金戶口金額大幅「縮水」，質疑計劃的聲音不斷。積金局主席劉麥嘉軒今早（27日）在網誌承認，過去一年不同類型的強積金基金投資表現錄得虧損，但強調強積金為長線投資，不宜以投資短炒的角度看待，並提出強積金有三大優點，包括平均成本法、分散投資及預設投資策略，以減低市場波動帶來的影響。



強積金涉及460萬名計劃成員和33萬名僱主。（資料圖片）

劉麥嘉軒表示，強積金制度的整體回報，與計劃成員投資的資產類別息息相關，「市場波動會非常影響強積金整體回報」，並承認過去一年不同類型的強積金基金，除了貨幣市場基金—強積金保守基金，其餘投資表現錄得虧損。

不過劉麥嘉軒強調，強積金投資是極之長線的投資，不應以一般投資短炒的角度看待。她指，制度實施近22年來，經歷多次經濟周期和金融市場波動，當中有14個年份錄得正回報，而出現虧損的年份，亦可於隨後年份回升。

平均成本法有助「拉勻」購入單位的成本

她認為，強積金設計具有三大優點，包括平均成本法、分散投資及預設投資策略。首先，平均成本法方面，以定期定額的方式投資，市民毋須預測最佳的入市時機，亦不用捕捉市場。她指，長時間和有規律的定額儲蓄投資方式，有助「拉勻」購入單位的成本，緩和短期市場波動對投資的影響。

她再次強調，強積金制度穩健，長遠經得起考驗，成員毋須過份憂慮市況波動；否則市況急劇下跌後，才把強積金基金轉換，容易造成「高買低賣」的情況，本來只屬短期性的波動，亦會在沽出後成為實際虧損。

積金局主席劉麥嘉軒。（資料圖片）

分散投資有助減低風險

劉麥嘉軒表示，在強積金總資產中，約44%是投資於股票基金、35%投資於混合資產基金（即主要投資於股票和債券的基金），兩個基金類別佔強積金總資產約八成。她指，各類基金從較長年期觀察，均錄得正回報，股票基金及混合資產基金更分別錄得約1.4倍及1.2倍的累積淨回報，反映強積金可達到滾存增值。

她建議，市民可善用強積金的優點，建立均衡的投資組合，並呼籲市民定期檢視強積金投資組合，因應人生階段、風險承擔能力及個人投資目標等因素，作投資配置，強調分散投資有助減低風險。

若缺乏投資知識及時間管理 可考慮「懶人基金」

至於缺乏投資知識和時間管理強積金的市民，劉麥嘉軒則建議可考慮預設投資策略，即俗稱「懶人基金」，分散投資於環球股票及債券市場，加上「隨齡降險」的自動調節機制，可更有效減低風險，並設收費上限，為值得考慮的計劃。