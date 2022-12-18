陳茂波：料全年經濟負增長3.2%　財赤逾千億

新一份《財政預算案》將於明年2月22日發表，政府已就預算案展開公眾諮詢。 財政司司長陳茂波今（18日）發表網誌指，今年編製預算案的背景比去年艱難，希望透過諮詢活動更直接地與市民和不同界別的持份者溝通交流，更好地了解大家的需要和對預算案的期望，更實在地了解到社會的「痛點」及政府在落實措施時需要優化的地方。



陳茂波：今年編製預算案比去年艱難

陳茂波表示，受地緣政治、供應鏈受干擾、高通脹、環球主要央行大力收緊貨幣政策、利率急升，以及疫情持續打擊的影響，今年經濟預計會出現3.2%的負增長，本年度財政赤字將達一千多億元水平。

他續指，新一份預算案要為下個財政年度以至更長遠的公共資源配置作出規劃，目標是以前瞻視野，為香港在復常之路上加強經濟恢復的動力作出部署，在由治及興的新階段、新里程上，全速增強發展動能；並在資源不是無限的現實下，急市民所急，為巿民提供更適切、更優質的公共服務。

政府已啟動新一份財政預算案的公眾諮詢。（陳茂波網誌圖片）

展望2023年，他指，隨著內地與本港進一步調整防疫措施，更大程度便利市民生活及經濟活動，海內外的跨境出行及經濟活動將陸續恢復，即使外圍環境仍複雜多變，商界普遍對明年經濟復蘇的期望轉趨樂觀，然而仍須防範市場預期及投資情緒容易急遽變化的不穩定性。

陳茂波：政府要籌謀全局 平衡不同考量

他又指，不少市民仍然期望逆周期措施中有著相當的紓困部份，但在經濟步向復蘇之時，同樣有迫切需要增撥資源，力求借助這道復蘇的動力，加速推動經濟發展，讓香港未來的社會和經濟建設能更快速、更有力、更穩妥。

陳茂波提到，在多場已舉行的界別諮詢環節中，不少與會者都關注公共財政狀況，認為政府應收窄「派糖」的幅度和受惠範圍，以節省開支及降低赤字水平，避免財政儲備進一步減少。亦有不少人認為經濟仍然疲弱，中小企和巿民尤其是基層巿民，仍承受著不少壓力，須予以適當支援。故政府既要籌謀全局、亦要留意不同部份，並在平衡不同的考量後，制訂盡量可以統籌兼顧各方的方案。