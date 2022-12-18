積金局：加緊向少數族裔宣揚受僱、自僱強積金權益

積金局主席劉麥嘉軒今日（18日）發表網誌表示，根據2021年的人口普查結果，香港有約30萬名非外籍家庭傭工的少數族裔人士，不少都是「打工仔」，故自她上任近兩年以來，多次與積金局人員訪問少數族裔社區，親身向他們解釋強積金制度的目的和設計，協助建立退休儲蓄紀律，期望能加深他們對自身強積金權益的認識，並以正確態度管理強積金投資。



劉麥嘉軒又指，曾先後與積金局人員到訪有「小巴基斯坦」之稱的葵涌屏麗徑和九龍清真寺，與穆斯林社區代表和教派領袖交流，聆聽他們對強積金及退休保障的關注，發現雖然大部分少數族裔僱員對強積金都有基本認識，但仍有部分人表示較少接觸強積金資訊，甚至對一些強積金制度的運作細節和投資安排存有誤解。

她續指，部分在港時間較長或在香港接受教育的少數族裔朋友，都可以用中、英文溝通，但對於居港時間較短的少數族裔人士，在接收訊息方面就需要額外支援。

劉麥嘉軒指，局方一直積極推動自僱人士參與強積金計劃，截至2022年11月底，登記參與強積金計劃的自僱人士約24萬人，參與率超過八成半。局方將加緊透過不同少數族裔團體，宣揚常規僱員和自僱勞工的強積金權益。

過去一年舉辦16項少數族裔外展活動

此外，積金局過去一年舉辦了16項專為少數族裔而設的外展活動，包括講座和探訪，派發專為少數族裔而設的強積金單張及宣傳品；並在少數族裔社區及一些大型招聘會中設立強積金諮詢站，派員在現場為他們解答強積金相關問題。

積金局亦與不同非牟利機構合作，在其社交平台上推出以不同語言，包括英語、烏都語、尼泊爾語和印度語撰寫的強積金資料，協助少數族裔打工仔正確認識強積金。

劉麥嘉軒指，在香港工作的少數族裔的僱員與所有打工仔一樣，每天都辛勤工作，為自己及家庭而努力，為香港經濟作出貢獻，同樣地所有僱員亦須得到應有的退休保障，並要及早為退休保障作準備。未來局方會繼續走訪社區，接觸不同背景、種族、行業的打工仔及組織，加深大眾對強積金的認識。