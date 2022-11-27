積金局：毋須過份憂慮市況波動而急轉換基金　籲成員分散投資

今年以來市況持續波動，強積金打工仔連月虧蝕。積金局主席劉麥嘉軒今日（27日）發表網誌表示，強積金投資是極之長線的投資，強積金計劃成員不應以一般投資短炒的角度去看待強積金，認為毋須過份憂慮市況波動。否則在市況急跌後才把強積金基金轉換，很容易造成「高買低賣」的情況，而本來只屬短期性的波動也會在沽出後成為實際虧損。



不應以短炒角度看待強積金

劉麥嘉軒呼籲，計劃成員定期檢視自己的強積金投資組合，謹記相對於集中投資在單一市場或資產類別，分散投資有助減低投資風險。缺乏投資知識和時間管理強積金的計劃成員，則可考慮預設投資策略（俗稱「懶人基金」）。預設投資策略分散投資於環球股票及債券市場，加上「隨齡降險」的自動調節機制，可以更有效減低風險，並設收費上限，是一個值得計劃成員考慮的現成投資策略。

劉麥嘉表示，強積金制度實施近22年來，有14個年份錄得正回報。（資料圖片）

強積金實施22年，14年錄得正回報

劉麥嘉表示，強積金制度實施近二十二年來，經歷過多次經濟周期和金融市場波動，當中有十四個年份錄得正回報，而出現負回報的年份，隨後的年份每每都能夠回升。從較長年期的角度來看，各類基金均錄得正回報。自制度實施以來，股票基金及混合資產基金更分別錄得約1.4倍及1.2倍的累積淨回報，反映強積金從長線投資的角度，可以達到滾存增值的功能。

缺投資知識及時間 可考慮「懶人基金」

她指，在強積金總資產中，約44%是投資於股票基金及35%投資於混合資產基金（即主要投資於股票和債券的基金），兩個基金類別佔強積金總資產約八成。所以，市場波動會非常影響強積金整體回報。但目前強積金的短期表現，並不能代表計劃成員整段強積金投資期的情況。

劉麥嘉認為，強積金設計具有三大優點，包括平均成本法、分散投資及預設投資策略。強積金透過平均成本法，以定期定額的方式進行投資，讓計劃成員毋須預測最佳的入市時機，亦不用捕捉市場。長時間和有規律的定額儲蓄投資方式有助「拉勻」購入單位的成本，緩和短期市場波動對投資的影響，為退休儲備增值。