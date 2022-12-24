SBF前女友認罪　稱兩人就涉及FTX向Alameda貸款事宜存有誤導

全球第二大加密貨幣交易所FTX在11月於美國申請破產，其後FTX創辦人Sam Bankman-Fried（SBF，港稱薯條哥）因涉嫌欺詐等罪行，在巴哈馬被捕兼已引渡至美國受審。同樣幅由Sam Bankman-Fried創立的對沖基金Alameda Research，其行政總裁兼Sam Bankman-Fried的前女友Caroline Ellison，及FTX的首席科技總監Gary Wang亦牽涉在案件中，後兩者已承認欺詐等控罪。據《彭博》報道Caroline Ellison指出她與Sam Bankman-Fried就有關Alameda Research向FTX貸款額，均對貸款人作出誤導。



報道指出在當日的聆訊抄本，Caroline Ellison首次承認其責任，指出已知道做錯。她指出由2019至2022年，知悉Alameda獲得FTX.com提供借貸額度，有關額度並無上限並且毋須提供抵押品，資產情況亦不會出現「負數」情況，更不會遭到FTX.com按協議而追討孖展按金。

目前Sam Bankman-Fried被指控長期進行欺詐，包括動用客戶存在FTX的存款作個人用途，及透過Alameda進行高風險投資。

報道指出Caroline Ellison及Gary Wang兩人在法院承認控罪。

指斥SBF助隱匿對Alameda貸款

Caroline Ellison又指出若Alameda在FTX的賬戶內，出現資產情況出現明顯「負數」情況時，反映出Alameda借入FTX的客戶存款；又指出Sam Bankman-Fried同意將此安排隱藏，以及製作虛假的財務報表將向Alameda的貸款隱匿。

在Gary Wang的聆訊上，指出被指示以更改FTX平台的編碼，並指出這會給予Alameda特殊安排，及對投資者分與客戶而言屬誤導；及指出這樣做是錯。