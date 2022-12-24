FTX、AAX爆煲　高層出席金融科技周記錄「被消失」　用戶質疑做法

繼全球第二大加密貨幣交易所FTX申請破產後，另一加密貨幣交易所AAX亦告倒閉， 可算是幣圈的「雷曼事件」。無獨有偶，這兩間公司均有派代表出席今年10月底舉行的香港金融科技周﹙Hong Kong FinTech Week﹚，惟相關官網已不見有關資訊。有AAX苦主質疑主辦方做法屬「此地無銀」。



《香港01》就上述事件向香港金融科技周主辦方財庫局及投資推廣署查詢，至截稿前暫未有實質回應。



香港金融科技周於10月底舉行，之後幣圈便爆出「雷曼事件」，FTX申破產，AAX倒閉，教不少人意外。

AAX倒閉 警昨拘兩男涉欺詐

其中，AAX於11月中暫停用戶提幣，並指服務暫停主要因為系統更新，需時最多10日，但逾一個月過去，仍有用戶指無法提幣。網上苦主群組已有數千人，有人聲稱損失過百萬元，估計牽涉總金額過億元。

12月初，有本地AAX用戶去信特首及報警，稱事件涉詐騙，特首辦向《香港01》證實收到信件，並轉達財經事務及庫務局﹙財庫局﹚跟進。財庫局其後指，AAX並不是獲證監會發牌的虛擬資產交易所，證監會對它們未必有監管權力。

商業罪案調查科高級督察黃仲禮（左）、警司孔慶勳（中）、署理總督察李偉忠（右）交代AAX案件詳情。（陳浩然攝）

事件最新發展是，警方商業罪案調查科昨日﹙23日﹚以涉嫌「欺詐」拘捕兩名男子，其中一人為前僱員，另一人為平台管理者，幕後主腦則捲2.3億元潛逃海外。《香港01》引述消息指，兩名被捕男子為維高資本董事、股東兼CEO梁浩明，以及AAX的創辦人兼前CEO陳振雄（Thor Chan）。

AAX及FTX人員出席港金融科技周記錄「被消失」

FTX及AAX突然出事，相信連幣圈人士也始料不及，但巧合地兩間虛幣交易所高層出席今年香港金融科技周任講者的記錄也「被消失」。

今年10月底由財庫局及投資推廣署主辦的香港金融科技周，為本港金融界盛事之一，合共招待逾250位演講嘉賓和逾400家贊助及參展商，以及逾30個國際貿易代表團和代表參與。 其中，AAX前副總裁Ben Caselin及FTX旗下的基金FTX Ventures的合夥人Adam Jin也有出席同場參與演講，環節主題是「The Role of Crypto in a Fiat World」。

不過，FTX及AAX平台「爆煲」後，記者近日發現在香港金融科技周官網上，兩位高層作為演講嘉賓的相關資訊已消失。

AAX前副總裁Ben Caselin代表AAX出席香港金融科技周並參與演講。（香港金融科技周官網截圖）

香港金融科技周的官網上，有關AAX前高層作為演講嘉賓的相關資訊已被刪除。（香港金融科技周官網截圖）

有關AAX前高層、FTX Ventures合夥人作為演講嘉賓的相關資訊已被刪除。（香港金融科技周官網截圖）

有關AAX前高層、FTX Ventures合夥人作為演講嘉賓的相關資訊已被刪除。（香港金融科技周官網截圖）

AAX用戶質疑主辦方做法欠公信力

特首辦收信至今約有兩周，警方昨日（23日）已拘捕兩名涉案人士，行動快速。但有AAX用戶就不滿主辦方把AAX、FTX相關資料從官方網頁下架。

對此，有AAX用戶向記者稱，主辦機構刪除其曾邀請AAX出席活動的證據，是極不負責任的做法，形容主辦方「此地無銀」，直言︰「如果真的是如官方機構所說『不受監管，不關他們事』，他們為何要修改歷史，否認曾經邀請AAX這個事實？無論如何，官方機構『否認』自己在公開場合做過的事，是喪失公信力的行為。」

《香港01》已就上述事件向香港金融科技周主辦方財庫局及投資推廣署查詢，財庫局指稱已把查詢轉達投資推廣署，著記者等候後者回覆。