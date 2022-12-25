陳茂波：港復蘇過程難免有起伏　需做好弱勢社群支援工作

財政司司長陳茂波今（25日）發表網誌表示，上星期他跟近百位中學生會面交流，除了聽取他們對新一份《財政預算案》的意見、對公共資源配置的建議外，更希望更深入了解年青人對香港未來的想法和期望。



是次交流活動的其中一環節是邀請學生以繪畫的方式，表達出他們心裡各自對未來美好香港的期盼，有些學生表達出對社會貧富差距的關注，希望弱勢社群可以得到更好的照顧和支援；有的希望香港更多元共融，一同建立一個更包容、充滿愛的社會。也有人希望香港在環保和減碳方面做得更多，為緩減全球氣候變化作出貢獻。陳茂波認為，多幅畫作合起來便構成了香港的共同願景、共同為香港奮鬥的目標。

陳茂波早前與近百位中學生會面交流，聽取他們對新一份《財政預算案》的意見。（陳茂波網誌圖片）

陳茂波續指，他對香港的未來信心滿滿，首先，本港在今季加速復常，多項大型盛事，包括國際金融領袖投資峰會、國際七人欖球賽等成功舉行。他指，在峰會後，不少國際金融機構的最高層人員均向他表示，香港背靠祖國、聯通世界的獨特角色，加上粵港澳大灣區的機遇，故對香港的前景充滿信心，不少均有計劃擴充在港營運規模、遣派更多高層人員來港，以及加大聘請本地人員的規模。

陳茂波認為，今屆政府本著積極籌劃、主動出擊的施政新思維，將「有為政府」和「高效市場」更好結合，推動香港經濟加速向前多元發展，如在「搶企業、搶人才」方面提出了不少破格進取的舉措，包括成立「引進重點企業辦公室」和「共同投資基金」，以及設立「人才服務窗口」和在內地及海外辦事處設立「招商引才專組」等。

他又指，自《施政報告》10月發表以來，收到大量查詢和會面邀約，當中包括一些重點產業的龍頭企業，也有一些技術前沿高端但規模相對較小的企業，它們都積極考慮落戶香港。而早前政府公布了《有關虛擬資產在香港發展的政策宣言》及《香港保險業的發展策略藍圖》，陳茂波表示，業界反應同樣非常踴躍，不少公司正計劃來港發展。

他認為，香港前景非常亮麗，但仍須注意復蘇過程難免有起伏，一些巿民、特別是弱勢社群，可能仍會承受較大的生活壓力，故此要做好關顧和支援的工作。然而，公共資源始終有限，公共財政的可持續性亦須維持，並要作兼顧多方的平衡考慮。