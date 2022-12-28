內地通關｜信和商場推800萬元獎賞迎接內地旅客　送逾8萬份現金券

為迎接中港通關及旅客抵港，信和集團8大商場（屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場、尖沙咀中心及帝國中心、藍灣廣場及信和廣場）推出首階段800萬元獎賞活動，吸引內地及抵港旅客購物，送出8萬份商戶現金券禮遇。



中國內地宣布從2023年1月8日起調整防疫措施，以及港府今日宣佈進一步放寛防疫措施，如取消疫苗通行證等，意味本港與內地及各地恢復通關在即。

信和集團宣布，首階段推出800萬元獎賞活動吸引內地及抵港旅客購物，送出8萬份商戶現金券禮遇，顧客於旗下指定商場消費，每日更最高可獲得購物回贈達2,100元。此外，8大商場亦將於新春期間設有最高消費賞活動，推廣期內累積合資格消費最高的會員可獲贈名貴鑽飾或名牌高級按摩椅等禮品。

新春美妝珠寶金飾生意受惠

信和集團資產管理董事蔡碧林表示，因應政府正積極研究中港通關及進一步放寛防疫措施，信和集團商場特意推出多項獎賞及新春活動吸引旅客，帶動銷情，加上新春是傳統的零售市場旺季，市民及短途如東南亞、國內旅客都會忙著辦年貨送禮，相信化妝品、珠寶金飾及電訊商戶生意會尤其受惠。

而疫情下市民更注重及追求健康，她相信保健產品亦會尤其暢銷，因此集團商場亦會與保健護理商戶緊密溝通。另外亦會與餐飲業及戲院租戶緊密聯繫，推出香港特色美食配以受歡迎的電影，迎接旅客來港。