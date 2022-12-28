通關內地︱上水有人歡喜有人憂　盼疫下首回鄉團聚　怕水貨客再現

疫情來襲三年，明年1月8日中港終通關，與內地接近的上水，有人歡喜有人憂。疫情前成為水貨客集中地，通關在即，有居民擔心會多了內地旅客到區內搶購藥物，甚至令水貨客問題重現，拉高物價。不過，上水區亦有不少市民指家人長居內地，疫情三年無法團聚，表明當通關後便會立即回內地探親。



▼12月26日上水一帶商舖情況▼



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居於上水的張先生表示疫情前水貨客問題十分嚴重，擔心通關後問題會重現，水貨客到區內搶購各樣貨品，物價被拉高：「最驚啲嘢貴返囉，啲人搶啊盛啊，貴返好多啊，啲藥房最犀利囉，搶貴啲藥啊，應該到時啲藥都會貴返好多。」張先生表示雖然疫情會影響日常生活，但同時區內物價亦因水貨客消失而便宜了很多：「通咗關就唔敢包，貴返好多都唔定。」

張先生表示疫情前水貨客的問題十分嚴重，擔心通關後問題都會重現。（張浩維攝）

有親人居於內地的何女士則對通關期待已久，她指出親人都居於浙江，疫情持續三年都未有回過鄉下見家人一面：「希望𠵱次真係可以通關啦，因為好多年都冇見到屋企人，有時候屋企人有病呀有咩都翻唔到去睇佢哋，阿爸阿媽年紀大咗，都好想快啲翻去睇下佢哋，都翻唔到。」她指，現時只能依靠視像通話與內地家人見面，而何因曾經染疫並康復，所以不擔心內地疫情，更指可能通關後可能馬上便會回鄉探親。

於雜貨店工作的林女士亦期待通關：「好想通關，可以同家人團聚，幾年都冇返去。」她指疫情三年間都未能與廣東親友見面，又指通關後便馬上會回鄉探親，「會架，一通就即刻返去見家人囉。」