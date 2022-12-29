香港航空﹕沖繩航班明起恢復每日1班　取消部份北海道航班

日本政府再度調整來自香港的旅客的入境限制，當局今日（29日）宣布若機上並無旅客在過去7日曾逗留內地，便可以運載旅客前往預定機場及讓旅客入境。消息公布，本港航空公司隨著調整其航班。香港航空指出，因應日本當局對航班的最新要求，對前往北海道及沖繩的航班作出了評估，並進行以下調整：其中來往香港及沖繩的航班，從明日（30日）起，全面恢復每日一班。至於來往香港及北海道札幌的航線，明日及周六（31日）均如常運作；1月1日開始有限度恢復服務，每星期三、五、日運作。



港航又指出，來往東京及大阪的航班沒有受是次限制影響，繼續維持正常運作。

公司指出由於部份來往北海道的航班取消，會陸續透過電郵及手機短訊通知乘客作出全額退款安排。若乘客是透過第三方預訂航班，請聯絡相關旅行社代理跟進。

承諾接載北海道及沖繩旅客回港

而因應日本當局要求，由2022年12月30日起，前往札幌和沖繩的乘客在辦理登機手續時，必須簽署相關聲明，確認於出發前7日內未曾於中國內地逗留。未能達到有關要求的乘客可選擇退款或重新預訂其他航班。

香港航空昨日（28日）按日本政府要求取消前往北海道和沖繩航班，並承諾盡力接載乘客回港，已即時向各界交代處理方案，公司感激顧客的理解及香港政府的大力支持。