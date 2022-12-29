日本航班限制｜快運如常飛日本6機場　惟乘客須申報沒到過內地

日本最新宣布，若航空公司確認機上無7日內曾去過內地乘客，可載客飛往福岡、沖繩那霸及札幌新千歲機場。香港快運今（29日）確認，前往東京（成田和羽田）、大阪關西、名古屋、福岡和沖繩航班將繼續運作，但因日本規定不可加航班，因此1月14日起，會取消41班往日本不同機場的航班。



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下月中起削41班機

快運表示，由於日本當局規定航空公司不可在12月23至29日該星期已運作航班數目的基礎上，再額外增加航班，故快運每周只能營運合共60航班前往上述各航點。換言之，明年1月由香港出發前往日本之航班將會減少41班，為符合日本當局的要求，將取消部份航班。

快運稱，今日起至2023年1月13日期間之航班將照常運作 ，但由2023年1月14日至另行通知為止，將減少由日本前往香港的航班，而下列航班亦將會取消：

目的地：福岡

UO600 ：2023年1月14日、15日

UO668 ：2023年1月21日、24日、25日、26日、27日、28日、29日、30日、31 日



目的地：大阪-關西

UO898 ：2023年1月20日、25日、26日、31日

UO688 ：2023年1月27日



目的地：沖繩

UO820 ：2023年1月20日、24日、26日、29日、31日



目的地：東京-羽田

UO624 ：2023年1月20日

UO622 ：2023年1月25日、26日、27日、28日、29日、30日、31日



目的地：東京-成田

UO870 ：2023年1月20日

UO646 ：2023年1月24日、25日、26日、30日、31日

UO650 ：2023年1月25 日



目的地：名古屋

UO680 ：2023年1月21日、24日、26日、28日、30日



香港快運。（林頌華攝）

前往福岡及沖繩的旅客須申報未曾往內地

至於由日本出發至香港航班，下月如常運作。快運表示，因應日本當局要求，明起前往福岡及沖繩的顧客在出發前必須申報，確認於出發前7日內未曾在中國內地逗留，乘客在機場辦理登機手續時，需簽署相關的申報表，而未能乎合有關要求的乘客則可選擇退款或重新預訂航班。

機票安排：

因航班取消而受影響之旅客將會收到電子郵件和短訊通知，並會獲提供下列選項：

選項1：原定目的地不變，更改出發日期／時間

需受機位供應限制

免費更改*

無需支付票價差額*

相關申請必須於原定出發日或之前遞交

必須於2023年6月30日或之前出發

* 有關安排只適用首次申請



選項 2：訂單全額退款

退款範圍包括航班相關之費用（已購買之寄艙行李限額、座位、機艙餐飲，以及U-First優先服務）

相關安排申請必須於2023年1月31日或之前遞交



如旅客於香港機場管理局發起的「COVID-19疫苗接種免費機票大抽獎」活動中贏取了機票禮券獎品，並經已用作兌換於2022年12月30日至2023年1月31日期間出發之航班機票，將可獲提供下列選擇：

選項1：更改原定目的地之出發日期／時間

需受機位供應限制

免費更改*

無需支付票價差額*

相關申請必須於原定出發日或之前遞交

必須於2023年6月30日或之前出發

* 有關安排只適用首次申請



選項 2：退還已繳付之費用

退款範圍只適用於航班相關之費用（已購買之寄艙行李限額、座位、機艙餐飲，以及U-First優先服務）

相關安排申請必須於2023年1月31日或之前遞交

