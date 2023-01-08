通關｜搶吸內地客　信和商場安排「廣東省點對點購物團」

受惠於中港通關及春節黃金檔期，信和集團資產管理董事蔡碧林預料，信和集團三大商場2023年首季人流及生意有明顯的按年升幅，而預計受旅客歡迎的美妝、保健及服飾商品生意升幅最為顯著。

蔡碧林又補充，為吸引入境旅客，信和集團商場將與商戶合作，除送出8萬份旅客禮券包、推出消費回贈獎賞及賀年市集外，更因應通關措施特別安排廣東省點對點購物團，同時亦聯同旗下商場商戶如珠寶金飾、保健護理及美妝等推出消費獎賞優惠，透過不同社交媒體宣傳，接觸目標客群。

蔡碧林稱，通關首日（8日）起，旅客於屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場、尖沙咀中心及帝國中心、藍灣廣場及信和廣場禮賓處/客戶服務中心，出示有效旅遊證件及S⁺ REWARDS會員號碼，即可免費領取總值520元的旅客禮券包。

另外，顧客於旗下指定商場消費滿指定金額，可獲消費回贈或換領賀年食品。此外，中港城將聯乘集團旗下的皇家太平洋酒店推出「食住玩」住宿優惠，包括皇家太平洋酒店指定客房住宿一晚、雙人晚餐（價值1,088元）及歐陸自助早餐、中港城50元S現金券一張及「合味道紀念館香港」工作坊門票2張，價錢由1,680元起。