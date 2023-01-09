內房上月融資規模突破千億元人民幣

隨著中國政府對房地產行業提供更多支持，上月（去年12月）中國房地產公司融資總量為人民幣1018億元(下同)，按月大幅上升84.7%，按年則增33.4%，為去年內首次單月融資規模突破千億元。

據路透社引述研究機構 CRIC數據顯示，中國100家房企2022年房企全年融資總量為8,240億元，年比大跌38%，2016年以來首次跌破兆元關口，主要是因為年內房企流動性危機大面積爆發，民營房企的融資規模長期低迷。

CRIC指出，融資環境雖然有所優化但是短期內部分財務困難的房企仍較難獲得支持，因此未來仍有可能有更多房企曝出債務違約事件。

數據也顯示，12月中國房企新增債券類融資成本4.34%，按月上升0.7個百分點，按年下降0.18百分點。去年全年房企新增債券類融資成本4.26%，按年下降1.12個百分點，其中境外債券融資成本7.24%，按年上升0.1個百分點，境內債券融資成本3.51%，按年跌0.61個百分點。

人民銀行上周四表示，對新房銷售價格連續三個月環比和同比下降的城市，可下調或取消首購房貸款利率下限。同時，中國還計劃通過取消三條紅線政策來放寬對房地產開發商的借款限制。

去年 11 月和 12 月，中國監管機構推出了一系列措施來增強該行業的流動性，包括中國最大的國有銀行承諾提供至少 1620 億美元的新信貸以緩解該行業的現金緊縮。