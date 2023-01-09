阿里累升八成　憧憬螞蟻再IPO?　馬雲放棄控制權恐短期難見AH上市

阿里巴巴（9988）港股今日盤中高見110.9元，創近半年新高。最終收報110.4元，大升8.66%，成交額達134.62億元。阿里巴巴大升，或多或少與螞蟻集團近日有好消息有關。



市況回暖，大行亦紛紛唱好阿里，其中大摩更將阿里列入中資科網股的首選。不過，觀乎螞蟻集團業務持續整改，估值較兩年前大減，加上重啟IPO無期，對於阿里巴巴的支持，仍然是未知之數。



阿里巴巴自10月底低位60.25元，至今反覆累升84%，市值由1.27萬億，修復逾萬億至2.34萬億元。

重慶銀保監同意阿里旗下重慶螞蟻消費金融公司註冊資本由80億元人民幣，至185億元人民幣。（資料圖片）

螞蟻獲銀保監同意增資

股價大漲原因之一，或受惠於旗下螞蟻集團近日傳來更多消息。月初，重慶銀保監公布，同意阿里旗下重慶螞蟻消費金融公司註冊資本由80億元（人民幣‧下同），增至185億元。

另外，銀保監亦同意杭州城投旗下子公司杭州金投數字科技﹑浙江舜宇光學﹑傳化智聯股份投資入股重慶螞蟻消費金融。

大和發表報告指，認為銀保監批准增資這是對螞蟻在去年底開始的整頓總結的訊號。又指，隨著螞蟻集資不確定性逐漸平息，餘下關鍵問題是金融控股的牌照，其信用局牌照的批准亦可能是實現全面合規的次要催化劑。該行認為，在今年3月兩會後，上述兩方面進展會更明顯。

大和更大膽預測，若螞蟻集團能順利完成整改，其新股集資（IPO）或會在今年下半年進行。

阿里創辦人馬雲最新已放棄螞蟻集團的控制權。（Reuters）

馬雲放棄控制權 IPO曙光再現

除了螞蟻集團的業務有起色之外，另一邊廂，阿里創辦人馬雲最新已放棄螞蟻集團的控制權，透過放棄控制君瀚和君澳持有的螞蟻多數投票權，令其實質表決權由53.46%，大幅降至6.208%。

雖然馬雲放棄對螞蟻集團的控制權，但實際持股不變，有市場聲音指這是對未來再部署上市鋪路。不過，周一《彭博》便引述螞蟻集團相關人士指，集團目前仍專注於整改和業務升級，沒有啟動上市的計劃。

螞蟻集團曾經在2020年11月、正值港股氣氛極之興奮之時準備上市，當時市值高達2.1萬億港元。當時晨星公司（Morningstar）分析師指，如果螞蟻IPO前的市淨率下降到全球頂級銀行的水平，其估值或下降25%至50%，意味估值有機會削減約1400億美元，折合相當於10,920億港元。

大摩對螞蟻集團的相應估值為5,850億港元，與2020年上市時相比，市值不足當時的三成。（資料圖片）

螞蟻估值大削 不足2020年IPO的三成

根據最新大摩發表的研究報告指出，按10倍市盈率計，估計阿里所持有的螞蟻集團33%的股份，該批股份價值為750億美元，折合約1,950億港元。換言之，大摩對螞蟻集團的相應估值為5,850億港元，與2020年上市時相比，市值不足當時的三成，亦遠低於當時分析師所指的減少25%至50%。

大摩最新上調阿里巴巴美股（BABA）目標價50%，至150美元，並在三年來首次將阿里視為中資科網股的首選。

另一邊廂，大行高盛亦將阿里巴巴（9988）列入「確信買入」名單。該行指，阿里巴巴經過兩年盈利下修後，指「最差情況已經過去」，收入有望回復增長。報告提到，預料阿里2022至2025年盈利可恢復約15%增長，估值有向上重估空間。

根據香港《上市規則》第8.05(1c)條，新申請人須至少經審計的最近一個會計年度的擁有權和控制權維持不變。（資料圖片）

控制權有變動 短期難再AH上市

值得注意的是，根據香港《上市規則》第8.05(1c)條，新申請人須至少經審計的最近一個會計年度的擁有權和控制權維持不變。由於馬雲剛剛放棄螞蟻的控制權，相信螞蟻集團短期內難以在港重啟上市。

至於內地方面同樣有相關限制，中國規定3年內控制權有變動的企業，不能在A股市場上市，意味螞蟻重返當年AH上市之路仍有一段很長的距離。