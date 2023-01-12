香港航空宣布全體員工加薪　機組人員加幅8%　另增聘千人

加薪，肯定是每個打工仔最想聽到從公司或上司口中說收到的訊息。香港經濟在過去一段時間受到疫情等因素衝擊，獲加薪及派發獎金花紅者未必太多。不過踏入2023年後似有新氣象，其中香港航空宣布提高全體員工薪金，其中機組人員加薪幅度更達到8%，同時計劃增聘1,000人。



香港航空宣佈向全體員工加薪，機組人員加8%，飛行時薪另加10%；後勤員工加5%及5%季度酌情花紅，又指出花紅與公司業績及個人表現掛鈎，於2023年1月1日起生效，有關詳情將個別通知員工。

公司指出，為了進一步支持2023 年的營運計劃，已陸續召回之前放休薪假的員工重返工作崗位。同時恢復招聘，目標於2023年底，於本地及海外共聘用1,000名新員工，包括 120名機師、500名機艙服務員和380名後勤人員。屆時員工人數將可恢復到疫前6至7成水平。

料年底運力可恢復至疫前75%

香港航空預計於1月起，其航班營運數量將增加到每天30個航段，達到疫前30%水平；飛行航點恢復至15個，包括東京、大阪、沖繩、札幌、首爾、台北、曼谷、馬尼拉、河內、北京、上海、杭州、南京、成都和海口，相當於疫前約50%水平。公司預期到 2023 年底，整體運力可恢復至疫前75%，到 2024 年年中則可全面恢復。

香港航空主席侯偉向員工表示衷心感謝，指出是次調整是回饋員工的努力，感謝他們支持公司渡過難關。 他說：「員工持續體現了Truly Hong Kong的精神，於疫情期間緊守崗位，為公司和客戶提供最好服務。」