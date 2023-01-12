高息搶存｜平安壹賬通加活期存款息　首50萬元新資金息率增至2厘

本地銀行的搶存戰，戰線已由原來的定存產品，擴大至活期存款產品。其中平安壹賬通銀行（PAOB）宣布，將個人客戶活期存款年利率升至2厘。



該行指出不論是新或是舊客戶，從今日（12日）至4月30日內存入新資金至個人銀行戶口，首50萬元的活期存款年利率為2厘，當中包括基本利息及獎賞利息。該行指出最多可賺取2,900元利息。

該行又指出，若客戶是在去年11月21日至今年1月11日期間存入新資金，首50萬元存款的年利率亦會上調至2厘。

渣打早前推高息馬拉松活期存款

除卻平安壹賬通以高息吸納活期存款外，早期渣打推出「高息馬拉松活期存款」戶口，最高存款年利率達5.2厘，起存額為1萬元或2,000美元。客戶在今年1月3日至31日期間，開立指定戶口並符合相關要求，便可以獲得包括5.2厘存款利率等優惠。

渣打指出，由開戶當日至今年2月28日為第一階段，港元存款年利率為3.5厘，美元存款利率為3厘。從3月1日起至4月2日為第二階段，港元及美元存款年利率增至4厘。第三階段為4月3日至5月2日，港元及美元存款年利率增至5.2厘。該行指出，有關戶口可透過網上理財或SC Mobile App開戶。