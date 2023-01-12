調查｜六成受訪者憂通脹及經濟衰退　近七成受訪者削開支

環聯今（12日）發布新一季消費者脈搏調查報告，指香港消費者對家庭財政的樂觀情緒增加，為過去一年首次錄得上升，同時消費者對2023年經濟衰退的擔憂亦有所上升。



消費者脈搏研究旨在探討消費者個人財務狀況的變化以及他們預期未來會發生甚麼變化。研究根據收入、債務及身份盜竊情況等因素，衡量不斷變化的消費者態度與行為。

經濟衰退及通脹成兩大隱憂

調查結果顯示，隨著香港放寬旅遊入境要求，以及取消接近所有防疫限制，36%受訪香港消費者對2023年的家庭財政狀況持樂觀態度，較上季上升4個百分點，同時是在過去一年首次錄得升幅。

另外，34% 受訪者預期香港經濟會於2023年陷入衰退。調查結果顯示，約六成消費者將通脹（63%）及經濟衰退（56%）列為未來幾個月家庭財政的三大擔憂之一。為了應對潛在的經濟放緩，近七成消費者（73%）計劃削減開支及增加儲蓄（63%）。

消費者信貸意欲連續第四季下跌

受宏觀經濟不穩定因素及持續加息影響，消費者的信貸意欲持續下降，不足三分一（31%） 受訪者表示有意申請新的信貸，自2022年初的48%連續三個季度下跌。超過一半受訪者（52%）表示，利率上升對他們會否申請信貸有高到中度的影響，可見利率上升是消費者決定會否申請信貸的關鍵因素。

在有意申請新信貸的消費者中，調查顯示消費者偏好的信貸產品類型亦有所轉變，計劃申請信用卡的受訪者有所減少（51%），比上一季低6個百分點。個人貸款再融資的意欲錄得最大增幅，上升7個百分點至19%；按揭貸款意欲則跌幅最大，減少9個百分點至17%。