通貨膨脹降低消費意慾　經濟下行成亞馬遜裁員主要原因

亞馬遜（Amazon）在1月4日宣布，將會裁員1.8萬人，略高於全公司員工人數的1%，成為該公司自成立以來最大的裁員行動，也是矽谷近年裁員規模最大的科技公司。



亞馬遜的裁員行動涵蓋數個團隊，包括實體店及廣告營銷的團隊。公司解釋這是為應對不確定的經濟環境，節省成本的做法。目前未知裁員潮將集中影響美國還是全球，亞馬遜在全球有近150萬名的員工。

亞馬遜是繼Facebook的Meta，與Twitter後第三家宣布大規模裁員的全球科技巨企。儘管三間公司的裁員理由不盡相同，但三間公司都迎來了經營困難。在疫情期間人們只能呆坐家中，促進的線上購物熱潮現已衰退。取而代之的是通貨膨脹，生活成本上升，人們減少消費，直接減少了亞馬遜的收入。

燃料價格的上漲亦增加亞馬遜的經營成本。亞馬遜有着自己的貨倉，及自己的運輸團隊。

亞馬遜嚴苛的工作環境，薪水問題是長久以來的問題。在經歷了重重困難後，美國的亞馬遜工會才在2022年的4月正式成立，在12月才發動了第一次的工會抗議行動。英國的亞馬遜同樣在最近決定加入當地的抗議行動，在1月25日發動罷工，要求加薪。

面對經濟下行及經營成本上漲，成為亞馬遜這次裁員的最大原因。