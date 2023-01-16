農曆年小孩獲意外之財　如何教導正確理財觀？　投委會有五大錦囊

尚有不足一星期便是農曆新年，小孩子除能享用眾多糕點外，當然亦可以從長輩及父母手上獲派利是。這筆小小的款項，應如何讓小孩子用得其所，以及讓小孩子在使用有關款項時擁有自主性的程度，相信是不少家長深思的題。投資者及理財委員會認為，家長可以適度放手，將部份利是錢交給子女，引導他們負責任地運用金錢，培養正確金錢觀。



投委會更指出，為家長及小朋友準備五錦囊，趁農曆新年逗利是這個好時機，於親子時間利用投委會的賀年遊戲及工具，提升小朋友的理財能力。

五大錦囊包括﹕賀年遊戲學理財﹑折利是認識真實貨幣﹑用利是錢計算機分配金錢﹑訂立小目標培養儲蓄耐性，以及以身作則尊重孩子。

父母為小孩子學習理財對象

這五大錦囊看似老生常談，可是有多人能持之以恒？特別父母本身是否擁有完善的理財觀，不單止影響自己的理財能力，並會影響下一代的理財觀。投委會早前曾對約1,000名高小學生進行有關理財的問卷調查，反映父母（77%）為受訪者主要學層理財渠道。

因此這些小遊戲及錦囊的應用對象，未必僅是小孩子，大人亦可以從溫故知新一番，令農曆新年假期成為一個既親子活動，也是家長自我提升的時機。