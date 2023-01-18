Mac mini、MacBook Pro新品突襲　搭載進階版M2晶片　Apple微升1%

美國蘋果公司突發推出新產品，在周二（17日）宣布推出M2 Pro及M2 Max版本的MacBook Pro，並加碼發布M2及M2 Pro Mac mini。



繼上年尾發表了全新的 M2 晶片之後，在周二（17 日）Apple 就正式公布了流傳了一段時間的進階版 M2 晶片，分別為 M2 Pro 以及 M2 Max。

每逢新的 Apple Silicon 發表，Apple 都會加推硬件新版作為護航之作，而今次更新的就輪到 Mac mini 以及 MacBook Pro。

其中，今次推出的 14”、16” MacBook Pro 配置全線以 M2 Pro 晶片起跳，兩個尺寸分別提供三個不同配置。不論是 14” 還是 16” 的 MacBook Pro，均只有最高階的版本擁有最強勁的 M2 Pro 晶片。

最平價的版本為 14” 的 Macbook Pro，售價由15,999港元起，另外兩個配置更高的型號售價分別為19,799元及24,499元。

蘋果公司周二股價造好，升0.88%，報135.94美元，市值回升至2.15萬億美元。