傳蘋果有意出產觸控屏幕Mac　打破長期堅持理念

蘋果公司（Apple Inc.）計劃在Mac電腦上增加觸控屏幕，背離這家公司長期以來堅持的設計理念。



已故蘋果聯合創始人喬布斯（Steve Jobs）曾指出，這種設計在人體工程學上是「很糟糕的」。

彭博社星期三（1月11日）引述知情人士報道，蘋果工程師正積極參與這個項目，表明公司非常重視首次為Mac增加觸控屏幕的計劃。但最終計劃尚未確定，因此仍有可能調整。

報導稱，蘋果公司過去十多年來一直認為，筆記本電腦不適合搭載觸控屏幕，iPad是較好的選擇。蘋果也擔心觸控屏幕版Mac可能會蠶食iPad的銷量。

競爭對手都在積極為電腦配備觸摸屏，對蘋果構成了壓力。Mac近幾年的復興也讓它成了比iPad更賺錢的產品，蘋果也因此希望進一步提升Mac的吸引力。

不願具名的知情人士稱，根據目前的內部評估，蘋果可能會在2025年推出首款觸控屏幕Mac，將此作為MacBook Pro整體升級計劃的一部分。

蘋果公司的代表拒絕置評。

蘋果股價星期三上漲2.1%至133.49美元。2023年迄今，蘋果股價上漲2.7%。

本文獲《聯合早報》授權轉載

