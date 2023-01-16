蘋果自家製MicroLED將在Apple Watch Ultra亮相？iPhone也採用？

據彭博社的馬克·古爾曼（Mark Gurman）稱，蘋果可能計劃在iPhone，iPad和Mac上推出定製MicroLED顯示屏，此前該技術將在目前計劃於2024年底推出的新版本Apple Watch Ultra中首次亮相。



在最新一期的Power On時事通訊中，古爾曼表示，蘋果花了大約六年的時間開發MicroLED技術，這將成為該公司自己定製設計的第一款顯示器，反映了其在蘋果晶片上的工作。早些時候，古爾曼表示，蘋果計劃在2024年推出新的Apple Watch Ultra顯示技術。

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據報道，蘋果在2017年左右啟動了代號為T159的microLED項目。該顯示器旨在提供改進的亮度，色彩再現和視角，使圖像看起來更像是在顯示器玻璃上「繪製」的，並取代三星和LG等公司目前提供的零件。

在2024年的Apple Watch Ultra中首次亮相後，古爾曼預計蘋果的定製MicroLED顯示屏將擴展到iPhone，隨後可能會在更短的時間內推出iPad和Mac。他認為，蘋果的長期計劃是將MicroLED顯示屏引入其所有關鍵產品，但由於早期階段技術的複雜性，它可能需要十年時間才能出現在Mac中。相比之下，古爾曼指出，iPhone在iPad上安裝OLED顯示屏時已經有六年多了。

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