積金局：「懶人基金」帳戶按年增10%　29歲及以下年輕人佔逾三成

積金局主席劉麥嘉軒今日（29日）發表網誌指，對於缺乏時間和投資知識的打工仔，可善用強積金預設投資策略（default investment strategy（DIS）或俗稱「懶人基金」）管理其強積金。

平均每4個帳戶有1個投資DIS

劉麥嘉軒提到，自DIS於2017年4月推出後，投資於DIS的帳戶數目持續增長。截至2022年9月，約有280萬個強積金帳戶投資於DIS，較一年前上升約10.3%，平均每4個帳戶便有1個投資於DIS。而投資於DIS的強積金資產共有768億元，佔所有強積金基金的總淨資產值8%。

（積金局提供）

據積金局最新數字，2022年第三季內，新參與強積金計劃的成員所持有的帳戶中，共有25.4%的帳戶投資於DIS，當中超過65%帳戶的持有人更是主動選擇投資，反映DIS除適用於沒有向強積金受託人給予投資指示的計劃成員之外，其投資設定（收費管控、分散投資及「隨齡降險」機制）亦受不少計劃成員歡迎。

劉麥嘉軒續指，投資於DIS的強積金帳戶，較多由年輕計劃成員持有。其中29歲及以下計劃成員佔32%，而30至39歲及40至49歲分別佔22%和18%。至於50至59歲和60歲及以上則分別佔18% 和10%。而在29歲及以下計劃成員持有的強積金帳戶當中，31%投資於DIS，有關比例遠超其他年齡組別。

劉麥嘉軒指，截至2022年9月，約有280萬個強積金帳戶投資於DIS。

她又指，截至2022 年12月底，整個強積金制度總資產值約10,500億元，較十年前增加了139%，反映透過僱主僱員定期供款及投資回報所帶來的複息效應下，強積金制度達致長時間投資滾存、累積增值的目的。

而截至2022年12月底，每名計劃成員平均已累積224,000元強積金資產，相對2012年底，每名計劃成員平均累積116,000元強積金資產，十年間累積增幅約93%。

據積金局數據，女性及男性計劃成員分別約有232萬及237萬名。截至2022年12月，女性計劃成員持有約4,800億元的強積金資產，而男性計劃成員則持有約5,700億元的強積金資產。每名女性計劃成員平均持有206,000元強積金，而每名男性計劃成員則平均持有242,000元強積金。