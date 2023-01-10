GUM：強積金去年人均蝕 3.8萬元　今年料有雙位數回報

GUM 公佈 2022 年強積金成績表，全年回報表現平均負15.0%，人均蝕 3.8228萬港元。強積金自11月出現反彈，GUM預計2023年將會有雙位數字回報，主要考慮到美聯儲將逐步減慢加息步伐並有望見頂。



看好今年中港基金表現

GUM執行董事王玉麟表示，近期港股回升、中港通關，令市民對市場較樂觀，第四季開始見資金重新流向港股基金，相信這兩項因素下，港股基金短期內續錄淨流入。中國基本經濟面對比其他地區潛力較高，中長線發展料比成熟市場好，故今年看好中港基金。

他指出，俄烏戰爭倘年內結束，歐洲經濟回復亦需時，故今年對歐洲基金看法較負面。美國上半年預計仍繼續加息，年內有機會衰退，對美股基金持中性看法。至於去年表現下挫的債券基金，今年大跌機會不大，但未必見到大轉向，投資的性價比或遜於保守基金。

資料來源：GUM

去年有兩次較大規模的資產轉移

2022年內表現最差的依次為大中華股票基金、北美股票基金，以及歐洲股票基金，分別錄得負回報25.7%、23.6%及21.5%。年內表現最佳的為保守基金，錄得正回報0.4%。

按不同公司的產品來看，年內十大最佳表現基金全數為固定收益資產基金類別，當中友邦強積金優選計劃強積金保守基金全年回報為0.7%，表現最佳，其次為中銀保誠強積金保守基金，以及宏利MPF保守基金，均錄得正回報0.5%。年內表現最差的為萬全強制性公積金計劃美國股票基金，錄得負回報36.9%，其次為宏利MPF北美股票基金，以及歐洲股票基金，分別錄得負回報31.9%及31.1%。

2022年全年資金流向達134億元，當中有兩次較大規模的資產轉移，當中3月時有66億元資產流向股票基金，反映部分成員嘗試「摸底」，這部分成員在往後的4至10月均持續錄得虧損直至11月。而11月時再次錄得46億元資產流向股票基金，這可能是成員在11月初進行基金轉換，意味可以成功捕抓是次市場低位，也可能是成員在11月後期見市場大幅反彈之後，才追落後。

強積金的合理平均回報應為每年5至7%

GUM調查發現，強積金成員期望未來五至十年的每年平均回報率為19%。王玉麟表示，五年為中長期準則，強積金的合理平均回報應為每年5至7%，成員需要理解並管理自己的投資風險，建議定期每年用30分鐘作檢討。

2022年不同資產類別中，最佳表現的資產板塊與最差相距是甚大，股票基金高達30%，而固定收益基金也有16%，較混合資產基金差距更大，由此可見強積金具備一定操作空間，成員可透過了解市場及揀選中長期表現良好的計劃及基金，來達到合理回報。

美聯儲貨幣政策扮演重要角色

強積金過去22年中有14年錄得正回報，8年錄得負回報，平均年度回報約3.6%，股票基金約5%，長遠而言較高風險的基金確實能夠提供較高期望回報。

過往四次大跌市（2008、2018、2011及2022年）跌市模式及原因不盡相同，GUM策略及分析師雲天輝表示，成員可以留意大跌市原因雖然不盡相同，但美聯儲貨幣政策均在其中扮演重要角色，若成員能夠掌握貨幣政策及利率對於不同資產類別的定價影響，有助於作出更合適的資產配置決定。市場預期，聯邦基金利率將於2023年中達至高峰，股票及債券市場料同時受惠。