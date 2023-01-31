香港上季負資產12164宗　按季飆升近22倍　創2005年首季新高

2022年本港全年樓價累跌15.59%，創下1998年以來最大年度跌幅。樓價下跌，負資產宗數亦急升。香港金融管理局今日（31日）公布，2022年第四季末負資產住宅按揭貸款急增至12,164宗，不僅較上一季的533宗按季大增21.8倍，更為自2005年首季14,040宗後負資產宗數最多。



負資產宗數佔整體住宅按揭貸款宗數，由去年第三季的0.09%，攀升至2.1%；涉及未還償貸款總額由30.06億元，增至662.52億元，增幅為21倍，佔未償還貸款總額的百分比為3.66。

金管局指，負資產住宅按揭貸款宗數由2022年第三季末的533宗，增加至2022年第四季末的12,164宗。這些個案涉及銀行職員的住屋按揭貸款或按揭保險計劃的貸款，而這類貸款的按揭成數一般較高。

負資產住宅按揭貸款中，無抵押部分的金額由2022年第三季末的5,900萬元，增加至2022年第四季末的25.17億元。

涉及未償還貸款額增至662.5億元

銀行自從2011年第一季起，並無錄得任何拖欠3個月以上的負資產住宅按揭貸款紀錄。

值得留意，此調查所得數字，僅涉及銀行提供並已知道為負資產的一按貸款（即欠受訪機構的未償還貸款額超過按揭物業的當前市值），當中並不包括涉及二按，而連同二按計算屬於負資產貸款的住宅按揭貸款。由於銀行沒有客戶在二按下的未償還貸款的資料，因此無法知悉其中有多少宗屬於負資產貸款。

受訪認可機構的按揭貸款額約佔整個銀行體系按揭貸款總額的99%。調查結果是經過推算得出，以估計整個銀行體系的負資產按揭貸款情況。

就上季負資產數宗按季大增，金融局副總裁阮國恒指出﹕「2022年第4季負資產住宅按揭貸款宗數大幅上升，主要是因為住宅樓價去年首3季下跌8.5%後，第4季再跌 7.7% 所致。

這些負資產個案涉及銀行職員的住屋按揭貸款和按揭保險計劃下的貸款，這些貸款的按揭成數一般較高，當中以按揭保險計劃下的貸款所佔比例較大。按揭保險計劃的原意，是按風險為本原則幫助市民置業。計劃對申請人的還款能力有嚴謹要求，申請人需要符合特定資格，包括以50%為上限的供款與入息比率，亦須符合銀行壓力測試。如果要敘造超過八成樓價的按揭保險，按保計劃對申請人更設有額外的要求，包括必須為首次置業及固定受薪人士。值得指出的是，按揭保險計劃下的貸款最新拖欠比率只有0.01%，比銀行業整體按揭貸款的拖欠比率（2022年12月底為0.06%）更低，顯示按揭保險計劃下的貸款質素十分良好，銀行按揭業務風險可控。」