撤辣？何永賢憂通關利好掀炒風　稱樓價未大跌：負資產遠不及沙士

樓價回落，商界要求「撤辣」呼聲四起，經民聯地產及建造界立法會議員龍漢標，今日（11日）在立法會大會上提出質詢，指現時經濟環境下，樓市辣招阻礙市民置業，要求政府交代會否「減辣」、甚至「撤辣」。



房屋局局長何永賢表示，目前的住宅物業需求管理措施，包括住宅額外印花稅，買家印花稅以及新住宅印花稅行之有效，加上現時樓價只是有秩序調整，看不到樓價出現大幅下滑，有關「撤辣」的問題要小心處理，否則有機會刺激短期買賣。



辣招行之有效 過去一年97%置業者無物業

何永賢稱，留意到住宅物業成交量有所下跌，但今年同樣有利好因素，隨着香港與內地通關，經濟活動恢復，政府要小心處理「撤辣」問題，若貿然「撤辣」可能會被市場乘機炒作，刺激本地市民對物業的需求、甚至作短期炒賣。

她說未來10年公營及私營房屋充足，相信樓市發展健康，又指推出辣招為了減少短期炒賣或投資活動，讓市民能夠置業，強調新住宅印花稅效果顯著，過去一年97%買樓人士本身沒有擁有物業。

選委界林筱魯問到樓市辣招對「搶企業、搶人才」所帶來的負面影響。何永賢指，《施政報告》建議合資格外來人才成為香港永久居民後，可退還置業時繳付的額外印花稅，今年首季將交上立法會審議，待計劃實行會檢討成效，目前難以估計有多少外來人才在港置業。

負資產第三季500多宗 遠不及沙士逾10萬宗

鄉議局劉業強關注，2022年第三季負資產個案大增九倍至500多宗，問及當局有何措施防止大量負資產個案湧現，衝擊金融系統。何永賢說，雖然負資產個案由去年第二季50多宗，升至第三季的500多宗，但仍較2008年金融危機的超過1萬宗，以及2003年「沙士」期間超過10萬宗為少，暫時看不到負資產個案有急速上升的情況。

她強調目前金融情況穩健，08年後銀行體系做了很多功夫，確保一旦息口上升，供債人仍有能力承擔款項。