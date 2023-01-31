恒隆料樓市平穩發展　續於中港兩地雙線發展

恒隆（0101）行政總裁盧韋柏表示，今年首月內地零售銷售額上升，與去年1月的歷史新高水平相約，但承認可能受去年12月，因疫情影響而壓抑的需求釋放有關，因此需要時觀察增長可否持續，但希望全年可打破歷史紀錄。



提到中國通關後，今年首月內地零售仍然錄得增長，反映內地人出外旅遊下，不少客人仍然願意回到旗下商場消費。至於本港零售銷售於去年12月反彈，至今年年初已回復至去年10月，政府派發消費券時的水平，不過辦公室空置率仍然高企，希望受惠經濟向好，未來會有公司擴充或回流香港。

料樓市平穩發展

本港樓市方面，盧韋柏表示，對今年樓市審慎樂觀，但要視乎供求，而在需求持續的情況下，希望有平穩發展。

首席財務總監趙家駒補充，中港通關後期待內地人來港置業，雖然利率上升對樓市有影響，但銀行同業折息最近已經回落，相信息口已逐步平穩。

董事長陳啟宗補充，香港發展物業佔集團比重不多，主要集中於內地租賃業務，所以樓價調整的影響不大。盧韋柏亦稱，會繼續中、港兩地雙線發展，會視乎項目規模、地點及是否符合公司策略去投地或購入項目，不會因為便宜就購入。

陳啟宗指，香港樓市佔集團比重不多，主要集中於內地租賃業務，所以樓價調整的影響不大。（資料圖片）

續於中港兩地雙線發展

他指出，集團於本港仍然有土儲，會持續推出項目，並集中高端的住宅項目，又透露，壽臣山項目圖側已進入最後階段，希望盡快獲批，下半年可以展開工作。

內地方面，集團於武漢、杭州、無錫亦有不少土儲發展。武漢恒隆府原去年進行銷售，但因疫情令計劃延期至今年第二季，實際安排仍然要觀察內地樓市的走向及買家對高端項目的反應。