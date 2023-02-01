TVB遭小股東聯盟指存7大過失　其中一名聯盟代表曾有呢個行動

電視廣播（TVB，0511）一群小股東於社交媒體於周一（30日）發出公開信，指斥公司存有7項問題，當日大聯盟的3名代表透過視像及親身出席方式，與個別傳媒會面。其中以視像形式出席記者會的童煒晉，有傳媒指出為曾發動部份要約的周藝強拍檔。



2017年初時有報道指出，傳奇影業及娛樂（TLG），公司總部位於北京，業務包括文化﹑房地產及金融。創辦人兼總裁為周藝強，20多年一直專注於中港文化﹑房地產事業及大型電影﹑電視﹑演唱會及體育活動的贊助工作。

翻查TVB的公告，傳奇影業及娛樂唯一董事為童煒晉，股東分別為衛浩材及童煒晉。

TVB當年發出的公告，指出在2017年2月7日傳奇影業向TVB發出一份函件，以知會公司董事會，其正與公司就可能提出自願性有條件現金部份要約，以收購公司股本中29.9%進行正式討論。

傳奇影業曾提出部份收購要約

至3月7日TVB再發公告，傳奇影業決定不繼續進行建議要約。在公告內指出，若TVB回購要約未能進行，公司正式作出建議要約，低TVB在建議要完成前有意宣派特別股息，宣派特別股息的有關建議將構成收購守則規則4項下的阻撓行動，需取得證監會同意及TVB股東在股東會上授出批准。傳奇影業又指出，若電視廣播在建議要約完成後建議宣派特別股息，則收購守則規則4將不適用，認為即使建議要約能夠完成而持有29.9%股份，進行29.9%投票權否決時，特別息仍可能被屆時TVB股東批准。

在當時傳奇影業亦指出若TVB股東批准大額特別股息且有關股息最終獲得分派，認為此事將嚴重影響其對TVB估值及本身財務狀況，亦可能對股價造成影響。在不明朗情況下，公司未能於最後期限前落實建議的要約條款，因此決定不繼續進行建議要約。

至於當日以親身出席記者會的高瀚及盧俊傑。有本地傳媒翻查資料顯示，高瀚曾於2016年任職TLG Hong Kong Holdings Ltd董事，與傳奇影業的英文名稱開首的TLG字母一樣。盧俊傑暫未見與傳奇影響及TLG系列公司有直接關係。