美國加息｜聯儲局加息幅度減至0.25厘　指通脹放緩但仍偏高

美國聯儲局香港時間今日（2日）凌晨公布1至2月議息結果，官員決定加息0.25厘，至介乎4.5至4.75厘，符合市場預期，為連續第二次減少加息幅度。聲明指「通脹放緩但仍偏高」，宜繼續加息。



在議息結果公布前，利率期貨顯示有98.9%機會加息0.25厘，比率罕有地高。市場目前放眼聯儲局何時停止加息，被視為鷹派官員的理事沃勒（Christopher Waller）暗示，暫停加息的時間或許是在5月份。

通脹已放緩 但仍高企

聯儲局聲明指，近期指標顯示支出和生產溫和增長，近數個月就業增長穩健，失業率維持低水平，通脹率已放緩但仍高企。俄羅斯與烏克蘭的戰事造成嚴重的人道和經濟困難，為全球製造不確定因素，委員會高度關注通脹風險。

委員會為達至最高就業率和令通脹長遠維持在2%，決定聯邦基金利率為4.5至4.75厘，認為繼續加息是適當做法，以足夠限制通脹回到2%的水平。在決定未來加息速度時，委員會將考慮整體收緊的貨幣政策、貨幣政策對經濟活動及通脹的滯後影響和經濟金融發展。

委員會將繼續按早前公布的計劃，減持國債和按揭抵押證券。委員會強烈堅定地要通脹率回到2%水平。