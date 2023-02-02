金管局余偉文﹕銀行利率或仍存上升空間　籲市民買樓前須注意風險

美國聯儲局一如預期再次調低加息幅度，於今晨宣布0.25厘。金管局總裁余偉文表示聯儲局兩日議息後加息0.25厘，符合預期，升至4.5至4.75厘，貼現窗利率亦上調至5厘。他指出聯儲局未來會再加息，預料本港銀行同業拆息會保持高企，甚至銀行利率會再有上調空間，因此提醒市民在買樓或提取按揭貸款時要有準備及懂得控制風險。



余偉文指出聯儲局今次將加息幅度進一步調低，認為當局是更小心觀察美國經濟及通脹，以決定未來息口走勢，惟未清楚日後加息步伐；又指出聯儲局亦明言會再視乎通脹數據，同時指出當地勞工市場前景仍未清楚，因此當局將會繼續加息。

不過他強調加息不會影響本港金融市及貨幣市場穩定，又指出聯繫率匯機制運作有效，及市場人士對機制運作有理解。

稱內地開放為本港經濟帶來支持

被問及息口上揚會否對本港經濟帶來壓力時，余偉文指出本港經濟受到不同因素影響，利率是其中之一，亦會受到環球經濟影響，可是內地內地已開放，對香港及亞洲經濟有支持，並提及會對本港消費及旅遊行業帶來幫助。

按揭借款人還款能力仍高

談及樓價在去年下跌逾15%，導致年底時本港負資產宗數按季大跌近22倍至逾1.2萬宗時，余偉文指出不排除有關數字仍會增加，這將取決於未來樓價走勢。但他強調跌入負資產的個案，主要個別高成數按揭個案，如銀行職員的按揭貸款個案，但強調整體拖欠比率仍屬低企，不認為加息會對銀行資產質素帶來壓力。

他又指出銀行為客戶提供按揭貸款時會進行嚴格的壓力測試，整體而言借貸人的還款能力仍相當高。他又指出負資產宗數僅為數字，最重要還是視乎借款人的供款能力。