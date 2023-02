美國聯儲局今日(2日)凌晨公布最新議息結果,最終決定加息0.25厘,目標利率介乎4.5至4.75厘,符合市場預期。美國長債孳息繼續向下,10年期債息曾跌穿3.4厘。



聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)在會後表示,在停止加息之前,至少還要加息兩次(at least a couple more hikes to come)。不過,他在會後的記者會上承認通脹放緩的過程已經開始,當前貨品價格已經反映得到。

美國國債孳息普遍向下,其中10年期債息曾跌穿3.4厘,最新重上3.409%。至於2年期債息則下試4厘水平,暫見4.1%。

30年期債息則輕微回落至3.56厘水平。