ChatGPT突成投資熱點　微軟Bing引入應用　反擊Google壟斷地位

最近一兩個月，市場突然冒起一個新主題—ChatGPT。ChatGPT是一個AI 聊天機械人，由人工智能研究公司OpenAI在2022年11月30日推出，被形容為解決了人工智能模型的部分核心技術痛點。它能夠學習人類生成的文字，組織自然的語句回應。



短短一兩個月，ChatGPT已經由科技界走進投資界，由A股一些ChatGPT概念股，以至近日百度（9888）據報計劃推出與ChatGPT類似的人工智能聊天服務，股價隨即炒上。分析員認為，市場或低估ChatGPT在搜尋引擎的應用，認為這技術會帶來驚天的轉變。



提起人工智能，大家或者會記起2016年由Google開發的戰勝人類棋手的AlphaGo。不過，今天大眾對人工智能的認知，或更多在於ChatGPT之上。

由特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）、Y Combinator前總裁、知名矽谷投資人奧特曼（Sam Altman）共同創立的AI研究機構 OpenAI，在去年11月30日推出ChatGPT，在短短幾日內便累積了過百萬名用戶。

除了有「老馬」加持之外，就連比爾蓋茲（Bill Gates）創立的微軟公司（MSFT）亦早在2019年向OpenAI投資10億美元。ChatGPT面世後，微軟更計劃在未來幾年間加碼注資100億美元。

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甚麼是ChatGPT？

這個AI 聊天機械人為何大受歡迎，就連馬斯克都大喊「人類距離強大地危險的AI不遠了」？ChatGPT是一套「大型語言計算機」（Large Language Models），透過機器學習算法，將維基百科、社交媒體等網絡資源數以千億計的參數運算，組織出答案。

ChatGPT最簡單直接的功能便是回答問題，只有數秒內便能回應一堆有邏輯、文字通順的答案，亦可以協助翻譯語言。它不僅能夠回答維基百科已有既定答案的問題，更令人驚訝的是，即便是開放式問題，它也能夠回應有合理的答案。

對答只是ChatGPT其中一個大眾化、主流的功能，在商業應用上在客戶服務對話中能夠應用得到。然而，ChatGPT更令人振奮的是其創作能力，不單止可以創作一首歌、一篇故事，更有能力根據用戶的指令編寫程式碼，甚至為程式員偵錯（Debug），為其提供更好的建議。據報有測試反映，ChatGPT相比一些代碼修正工具的成功率還要高。

OpenAI聯合主席Sam Altman。

微軟加大投資 應用於旗下所有產品

上文提到，比爾蓋茲旗下微軟公司是OpenAI的投資者之一，亦計劃再加碼投資。作為投資者之一， ChatGPT亦順理成章地成為微軟旗下產品的一部分。近日，微軟據報在未來幾周內將ChatGPT的新版本GPT-4，納入其搜索引擎Bing之中。

同時，微軟又將ChatGPT引入至旗下Teams的高級服務，它能夠協助用戶在會議中自動摘錄重點，建議工作，協助用戶創建會議範本。加入新功能後，Teams高級服務將會加價，今年7月起將收費每月10美元。

Bing加上ChatGPT功能 可撼動Google地位

微軟早前已經宣布，將會為旗下所有產品引入ChatGPT技術，投資額涉及數十億美元。易方資本分析員王逸研表示，微軟宣布對OpenAI加大投資後，將會把ChatGPT應用在微軟旗下所有產品，他認為市場或低估了這個轉變。

王逸研指出，微軟有意將ChatGPT納入其搜索引擎Bing之中，「這有機會是Bing反超越Google壟斷地位的『大殺器』。」

他舉例提到，假如你不知道一種東西叫極紫外光（EUV）光刻機，當Bing引入ChatGPT功能後，可以透過輸入目標結果的多種特徵，譬如是「性能強大」、「做晶片」、「激光」、「造價逾億歐羅」等，Bing的搜索結果便能夠理解不同字詞之間的關係，從而得出「EUV光刻機」結果。他相信，這是Google暫時無法做到。

當Bing有了ChatGPT的加乘，王逸研認為將可搶佔Google的市場份額，或有助推高微軟的廣告業務收入。此外，當微軟將ChatGPT引入至其他應用產品後，例如是大眾常用的Powerpoint，用戶將來可以給予ChatGPT指令，例如是要求一個具科技感、創新的PPT風格，ChatGPT可以提供相關建議，甚至連接其他圖像生成軟件，透過不同軟間之間的聯動，為微軟建立很強的護誠河。

百度創辦人李彥宏（右）稱，未來一年百度在ChatGPT是非常有機會的。。（Reuters）

百度成ChatGPT概念股 李彥宏：我們是非常有機會

ChatGPT概念嶄新，在A股亦有多隻概念股非常熱炒，例如是以「視覺內容」為核心的視覺中國（深：000681）。若加入ChatGPT的技術，便能夠創造更多圖片、視頻及音樂素材。

至於港股方面，近期亦有一家AI巨頭超火熱，正是中國搜尋引擎龍頭百度（9888）。早前《路透》報道，百度計劃更改其系統，推出類似ChatGPT的機械人搜尋器。消息流出後，雖然沒有確切的時間點，但百度股價已經連番飆升，在2月1 日及2日短短兩日間，股價最多飆高逾17%。

產品未出，資金先炒，或多或少與百度創辦人、行政總裁李彥宏的超信心言論有關。據內媒引述知情人士指，李彥宏向內部稱， ChatGPT的定位是「引領搜索體驗的代際變革」，而技術已經達到臨界點，要探討如何在場景應用比研發技術本身或更困難。但他深信，未來一年百度在這方面是非常有機會的。